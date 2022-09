Iako je dugo godina važila za najčistiju srpsku reku, ljudskim nemarom vremenom je tu laskavu titulu izgubila. Hiljade kubika plutajućeg otpada plovilo je Limom što je ostavljalo gorak ukus svim žiteljima gradova kroz koje protiče.

Sajla postavljena na jezeru Potpeć pomogla je da reka bude čistija, ali svest o tome da se bacanjem guma, kreveta i ostalog otpada može uništiti biljni i životinjski svet nije se razvila, pa i dalje pojedinci velike količine odlažu u korito reke, ali oni su i uhvaćeni.

- Uspeo sam da pronađen vinovnika koji je pokušao da truje reku. Pomoću računa koji sam našao na toj divljoj deponiji otišao sam do porodice. Oni su svoju kuću renovirali i tako angažovali čoveka koji će da izvrši transport, da sav taj šut otera na deponiju gde mu je i mesto, međutim on je novac uzeo a uradio sasvim nečekivanu stvar, napravio divlju deponiju. Sa svojim kamionom kako bi uštedeo novac istovario je smeće u blizini, na samu obalu Lima, sa koje je upalo u reku, tu je bilo svačega - kazao je za RINU Siniša Laković, ispred Ekološkog udruženja it za Priboja.

On je uspeo da spreči veću katastrofu i sačuva reku Lim od dodatnog trovanja, koja je sav ovaj otpad kasnije mogla da prenese u Drinu.

- Vinovnik je doveden na lice mesta, gde je celu divlju deponiju otklonio o svom trošku, što ga je zbog cele situacije duplo više koštalo. Moramo sačuvati naš biser i intenzivno radimo na tome. Pomoću resornog ministarstva uspeli smo da postavimo sajle sa prikpljanje otpada i tako zaustavili da hiljade kubika ne plovi nizvodno dalje ka Bosni i Crnoj Gori. Moramo biti savesni i čuvati ono što imamo, a to je pravo blago - istakao je Laković.

Ministarstvo zaštite životne sredine izdvojilo je 70 miliona dinara za sufinansiranje projekata zaštite reke Lim postavljanjem plutajućih barijera i rečnih pregrada, koje će služiti za sakupljanje ambalažnog otpada. Plutajuće barijere biće postavljene na teritorijama Prijepolja, Priboja i Nove Varoši, kroz koje protiče Lim.