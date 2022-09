Dr Skrobić: Hirurg je POSLEDNJA INSTANCA, a prevencija i psihološka podrška NAJVAŽNIJI U LEČENJU GOJAZNOSTI

Hirurg je poslednja stanica, kada su iskorišćene sve mogućnosti- od neuspešnih dijeta, preko farmakoterapije i kada gojaznost postaje opterećujuća, posebno po zdravlje i razvoj šećerne bolesti, pritiska, probleme sa disanjem.. Tada hirurgija predstavlja dobar izbor, istakao je dr Ognjan Skrobić, hirurg za digestivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u razgovoru za javni servis.

On je najavio veliku konferenciju “Epidemija gojaznosti u Post Covid eri” sledećeg četvrtka u Beogradu na kojoj će se razmatrati koliko je kovid pandemija uticala na širenje gojaznosti među svim generacijama.

– Nutricionisti, endikrinolozi, psiholozi, barijatrijski hirurzi okupiće se na jednom mestu da razmotre sve aspekte prevencije i lečenja gojaznosti. Psiholozi i psihijatri su veoma bitna karika u odnosu prema gojaznom pacijentu. Ideja konferencje nije samo da se stručna javnost uključi nego i opšta populacija, škole, roditelji- naglasio je dr Skrobić.

On je dodao da će se na ovom skupu kroz nekoliko stručnih sesija razmotriti i prevencija dečije gojaznosti, metode edukacije, prilagođavanje školske ishrane, psihološka podrška kroz iskustva pacijenata koji su na različite načine prošli proces lečenja gijaznosti.

– Verujem da će to biti jedan veoma koristan skup. Predstaviće se i Nacionalni vodič za gojaznost koji će pre svega lekarima primarne prakse pomoći da prepoznaju gojaznost kao oboljenje- objasnio je i dodao da je barijatrijska hirurgija kod nas odavno zaživela na KBC Srbije i kroz Centar za gojaznost koji godinama uspešno vodi doktorka Snežana Polovina.

Veliki broj procedura do sada je, kako kaže, prošao o trošku KBC Srbije i Centra za gojaznost.

– Reč je o jednoj jako skupoj operaciji. Ono što nam ide na ruku je i nova zgrada KBC i operacione sale koje su praktično najsavremenije i na svetskom nivou i broj tih procedura se povećava. Uključile su se i kolege sa Urgentnog centra koje to s nama rade – istakao je i naglasio da je cilj da se što veći broj ljudi edukuje i da može da se zbrine što veći broj pacijenata.

Doktor Skrobić, objašnjavajući ko su njihovi pacijenti, ističe da su to oni ljudi sa indeksom BMI preko 40.

– Jednostavnije govoreći, u zavisnosti od visine , niži pacijent sa više od 130 kilograma ili viši sa preko 150, pa i do 200 kilograma. Tu se rade dve najčešće procedure, sužavanje želuca-kada se želudac suzi i ne može više da primi veću količinu hrane. Tu dolazi zatim i do nekih hormonskih promena kao rezultat te operacije. I to je vrlo efikasna medota. A druga je, i najčešća procedura, baj pas ili premošćavanje želudca . Bitno je da su i jedna i druga vrlo efikasne i mogu kompletno da izleče dijabetes i zato se to danas zove barijatrijska i metabolička hirurgija – objasnio je Skrobić.