''BOGDAN ILIĆ JE TEMPIRANA BOMBA! On je prevarant koji je zaludeo našu decu'' (VIDEO)

Zbog pozivanja pratilaca da učestvuju u kripto prevari Jutjuber Baka Ilić, poznatiji kao Baka Prase prekjuče je saslušan u prostorijama odeljenja za Visokotehnološki kriminal.

Naime, Ilić je sam na svom Jutjub kanalu priznao da je učestvovao u toj prevari i da je uzeo novac kako bi promovisao kripto projekat Qubittech, koji je predstavljao platformu za piramidalno prevarno investiranje u posebne blockchain digitalne tokene.

Pored navedenog, nadležni organi Srbije i Bosne i Hercegovine istražuju poslovanja Ilića zbog sumnje da je utajio porez.

Marko Đedović, novinar, istakao je da neznanje ne amnestira.

- To što neko ne zna da je nešto krivično delo, to ne znači da nije. To bi značilo da svi ljudi koji krše zakon mogu da se pozivaju na neznanje. To nije nešto što vas može pomilovati - rekao je Đedović.

On se pozvao na Ilićeve reči, koji kaže da je objavu o Qubittechu postavio zbog puta u Dubai.

- Zbog puta u Dubai sam prevario toliki narod i ko vas šiša... On kaže zbog puta u Dubai, znači zbog letovanja si završio takve stvari. Ja koliko sam čuo, svaka uplata koja je na konto Bake Praseta ili bilo čega došla i uplatila novac, od tog novca procenat je išao njemu - pojasnio je Đedović.

Kako dodaje, potrebno je istražiti koliko je on novca zaradio od ljudi koji su pare uplatili.

- Pa čovek je ko Dafina Milanović, ljudi. Mislim, Gazda Jezda i Dafina naše mladosti, a ovo je savremeni - naglasio je Đedović i dodao da je Baka Prase nakon saslušanja ismejao institucije rekavši "Tamo su moja braća".

- Pokušaj njegovog ismevanja i narušavanja institucija zabrinjava - naglasio je Đedović.

Prema njegovim rečima, kod sveštenikovog sina je sve moguće, pa i to da sa ocem komentariše dužinu seksualnog odnosa, dok je iza svega toga svetinja u koju veruje naš narod.

Ne znam kako će živeti sa Kikinom smrću Povodom tragične sudbine mlade jutjuberke Kike Đukić Đedović kaže da ljudi koji su mu rekli da nije kriv nisu savest. - Ne znam kako će živeti sa tim. Ako nije kriv, ako misli da nije kriv, zašto je odlazio iz države u tim trenucima - upitao je Đedović. Kako kaže, kod njega u izjavama nema ništa relevantno, imamo beli kovčeg, smrt mlade devojke i njegovo vređanje nje. Đedović je pokazao i slike devojčice od 14 godina u društvu Bake Praseta, rekavši da razume zašto se one ne oglašavaju, jer su to stvari o kojima se teško govori.

Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost, kaže da Ilić uopšte ne mora ništa da prizna jer Odeljenje za visokotehnološki kriminal odlično radi svoj posao.

- Tokovi novca se prate i tačno se zna gde je ulaz, gde je izlaz, on ne mora ništa da prizna. Žalosno je što on priznaje i što se time hvali, to je zaista frapantno. Kada varate državu, vi varate sve građane ove zemlje, jer taj novac ide građanima, za puteve, za lečenje - rekla je Mišev.

Ona naglašava da je najviše zabrinjava Ilićev uticaj na mlade i njegovo ponašanje, kako kaže, njegov sajber buling.

- Građani izgleda ne znaju kakve su posledice. Preko Kikine smrti se prešlo kao da je tamo neko slučajno poginuo. Ljudi, to su ozbiljne stvari - istakla je Mišev i dodala:

On ne shvata do čega je dovelo njegovo omalovažavanje i vređanje. On samo nastavlja dalje...Nemojte da vam in bude idol.

Kako kaže, on promoviše zapadne vrednosti i njegovi sponzori su ljudi sa zapada.

Božidar Spasić, bivši obaveštajac, kaže da je notorna činjenica da je Ilić uzimao novac.

- Moram da kažem, Bogdan Ilić je tempirana bomba. Mogli smo primetiti da je nakon saslušanja nosio majicu sa odvratnim natpisom - ocenio je Spasić i dodao da se nada da na saslušanju nije nosio tu majicu.

Spasić kaže da Ilić od dece pokušava da napravi delimično huligane, delimično one koji ne poštuju nikakva društvena pravila.

- On je saslušavan zbog pranja tog prljavog novca i nagovaranja ljudi da uđu u posao koji samo njemu mogu doneti koristo - kazao je Spasić i naglasio da je Ilić ušao u sukob sa državom zbog svojih postupaka.

Spasić je rekao da se opravdano možemo zapitati da li iza takvog ponašanja stoje neke strane službe.

- On je prevarant koji je zaludeo našu decu - istakao je Spasić i dodao da je pomenutom majicom vređao i Tužilaštvo i policiju.