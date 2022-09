NISU PLANIRANA POSKUPLJENJA! Bajatović za Pink: Srbija već sada ima DOVOLJNE KOLIČINE GASA

Diretor Srbijagas Dušan Bajatović kaže da gasa ima dovoljno i da poskupljenja za sada nisu planirana.

- Srbija već sada ima dovoljne količine gasa obezbeđen. Imamo 380 miliona u Mađarskoj, ovde će biti dva puta po 280 miliona u Banatskom dvoru, što našeg, što ruskog gasa. Imamo flet od šest miliona dnevno - rekao je Bajatović gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

On je izrazio očekivanje da će od sledeće nedelje biti znatno više gasa, po tom fletu - to je ono što se svakodnevno kupuje kao obaveza i verujem da ćemo uspeti da se popnemo na osam miliona.

- To je dodatna sigurnost u snabdevanju Srbije gasom. To znači da ćemo moći i da pravimo i značajne količine električne energije iz gasa, što će značajno pomoći našim kolegama iz EPS-a. To može da bude i rezerva ako uspemo dovoljno da proizvodimo ili uvozimo, jer se gasne elektrane vek brzo vraćaju u rad - istakao je Bajatović.

On je podsetio da mi prema ruskom aranžmanu imamo izuzetno nisku cenu gasa - trenutno 368 dolara, pa će u naredna dva kvartala biti 420, nakon toga 388 dolara.

I dalje ćemo subvencionisati potrošnju gasa. Ono što je najvažnije. Sve što je uskladišteno već je plaćeno i neće zahtevati dodatna finansijska sredstva u značajnijem obimu. Sa najčešćom ili najnižom platom svaka porodica će biti u stanju da plati račun, a da sebe ne ugrozi egzistencijalno.