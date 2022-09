STIŽE ARKTIČKA HLADNOĆA! Evropu sledeće nedelje čeka prvi test: Svi se pitaju da li će doći od ORGANIZOVANOG ISKLJUČENJA!?

Arktičke hladnoće koje će tokom iduće nedelje zahvatiti zapadnu Evropu, kako piše Blumberg, biće prvi test koliko su Evropljani voljni da odlože početak grejanja u cilju uštede energije i smanjenja kućnih računa.

Temperature u Londonu biće gotovo 5 stepeni Celzijusa ispod proseka za ovaj deo godine te će se kretati do 6,5 stepeni tokom noći prema procenama Maksar Tehnolodžis Inc. U nemačkom gradu Frankfurtu, prema toj prognozi, biće u sredu 3,5 stepeni ispod uobičajenih nivoa u septembru, dok će se delovi Francuske i Španije takođe suočiti s temperaturama tri do četiri stepeni nižim od sezonske norme.

U međuvremenu, mrežni operateri razrađuju planove kako da racionalizuju energiju ukoliko to bude potrebno predstojeće zime. Uz maksimalno iskorišćene opcije zamene ruskih isporuka prirodnog gasa drugim izvorima, fokus je na smanjenju potražnje. U idealnoj situaciji, potrošači će to činiti dobrovoljno, ali ako neće, postoji nekoliko mera koje mrežni operateri mogu napraviti, od kojih je najekstremnija organizovano isključenja.

- Početkom iduće nedelje biće još hladnije jer će arktički vazduh ići prema jugu, a jak severni vetar pojačaće osećaj hladnoće - navodi meteorološki zavod Ujedinjene Kraljevine.

Sezona granja službeno počinje tek u oktobru, kada bi temperature trebalo da se vrati u normalu, ali ovo će biti test stvarnosti kada je u pitanju disciplina u potrošnji energije u regionu u trenutku vlade pokušavaju da smanje potrošnju u svim sektorima. Evropska unija raspravlja, ipak, o obvezujućem cilju smanjenja električne energije.

Dok vlade izdvajaju milijarde evra za podršku potrošačima koji se bore s rastućim troškovima energije, tinja nada da će mnogi ljudi držati svoje termostate isključenima, čak i u hladnijim mesecima.

- Pojavljuju se neki znakovi smanjenja potražnje u domaćinstvima zbog porasta maloprodajnih cena - saopštio je EnerdžiSken, platforma za analizu tržišta francuske energetske industrijske grupe Engie SA.

Budući da se mnogi ljudi nakon ublažavanja i ukidanja kovid mera vraćaju na posao, potražnja za energijom trebalo bi da dostigne vrhunac u ranim jutarnjim i kasnim poslepodnevnim satima, pogotovo ako će svetla biti daleko više uključena kako dani postaju sve kraći.

U Velikoj Britaniji postoje naznake da ranojutarnja potražnja za gasom već raste ove nedelje, kako pokazuju podaci mrežnog operatera Nešnl Grid Plc. Proizvodnja električne energije iz vetroelektrana je, ipak, bila mala, što naglašava problem da mirno vreme u kombinaciji s niskim temperaturama može biti izuzetno nezgodna situacije ove zime.

Očekuje se da će se temperature normalne za ovo doba godine vratiti do početka oktobra, kada će se povećati i proizvodnja električne energije iz vetroelektrana.

Autor: