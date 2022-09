GARAŽA U BEOGRADU IMA VIŠE NEGO ŠTO MISLITE! Za ove opcije PARKIRANJA gotovo niko ne zna, a cena pada sa rastom perioda najma!

Parkiranje je poslednje dve decenje noćna mora u Beogradu. Kruženje ulicama Beograda, produžavanje parkiranja u zoni, čekanje da neko "izađe"... Vozači najbolje znaju za muke.

Naravno, sve to postaje lakše ukoliko imate svoje mesto u centru, ali problem je što su cene garaža ili parking prostora postale paprene za iznajmljivanje, a kamoli za kupovinu.

Popularnost parking mesta na tržištu nekretnina naglo raste. Prodaja ove vrste nekrektnina je u punom zamahu, za šta je potrebno izdvojiti nekoliko desetina hiljada evra u zavisnosti od lokacije. Ipak, građani parking mesto iznajmljuju u javnom prostoru, ali često i od privatnih vlasnika.

U prestoničkim garažama započeti sat košta u rasponu od 60 rsd do 150 rsd u zavisnosti od lokacije. Mesečna pretplata iznosi od 10.000 rsd do 17.000 dinara. Garaže nude različite opcije za građane, kao što je godišnji zakup ili čak zakup za period od 10 godina i to košta 1.440.000 dinara, prenosi Blic. Privatne garaže je moguće iznajmiti za 150 evra mesečno.

Javne garaže

Na osnovu zvaničnih podataka JP "Parking servis" u Beogradu postoji 7 javnih garaža koje uglavnom obuhvataju centar grada Vukov spomenik, Botaničku baštu "Jevremovac, Oblićev venac, Zeleni venac, Masarikova, Pionirski park, Baba Višnjina i garaža "Dr Aleksandar Kostić.

Svaki od ovih objekata ima sopstveni cenovnik i usluge koje nudi. Tako je moguće iznajmiti parking mesto na dnvenom, mesečnom ili godišnjem nivou. Moguće je rezervisati sopstveno mesto sa stubićem na obaranje, tokom meseca, ali izuzev praznika ili vikenda, čak postoji opcija za dnevno jednokratno parkiranje vozila na alternativni i hibridni pogon itd. U garaži na Oblićevom vencu, na primer, ima posebna opcija za stanare pešačke zone I usluga iznosi 13.000 na mesečnom nivou.

Takođe, pomenuta garaža u centru grada jedina nudi višegodišnju rezervaciju garaže. Pretplata na rezervisanom parking mestu obezbeđenom stubićem na obaranje moguće je zakupiti na jednu, dve, tri, pa sve do maksimalnih deset godina. Jednokratno plaćanje za period od jedne godine iznosi 273.600 dinara, za pet godina 1.080.000 rsd, a za deset godina 1.080.000 dinara.

Mesečna pretplata na rezervisanom parking mestu se razlikuje po cenama od obične mesečne pretplate. U prvom slučaju, potrebno je izdvojiti od 10.000 rsd, negde 16.000 dinara, pa sve do 30.000 dinara. Mesečna pretplata iznosi od 10.000 rsd do 17.000 rsd.



Cene po započetom satu se takođe razlikuju iznose od 60 do 150 rsd. Dnevno jednokratno parkiranje košta od 1.000 rsd do 1. 500 rsd.

U Beogradu postoje 23 garaže sa rezervisanim parking mestima. Nude opciju parking mesta za putnička vozila i motore. Ako se parkira automobil samo, cena u proseku iznosi 6.500 rsd, a najniža je 3.000 rsd, dok je najveća 8.500 rsd. Mesta za motore imaju fiksnu cenu od 2.500 rsd.

Šta se još plaća u javnim garažama?

Sama rezervacija mesta ili parking pas se dodatno naplaćuju. Za korišćenje jednog posebno obeleženog parking mesta za jedno putničko vozilo određenog korisnika 07-17 časova 1.132,86 ili za 00-24 časa 3.765,00 rsd.

A tu su, na primer, još i naknada za oštećenje rampe 4.000 dinara, naknada za oštećenje stubića na obaranje 4.000 rsd, naknada za izgubljenu ili oštećenu plastičnu karticu 650 din, Naknada za plastičnu pretplatničku karticu 650 rsd, naknada za TAG nalepnicu 650 rsd, naknada za TAG privezak 200 rsd.

Parking u tržnim centrima

Tržni centri su jedna od dobrih opcija za parkiranje u centru grada. U nekim beogradskim tržnim centrima prva tri sata parkinga su besplatna, a kasnije se svaki započeti sat naplaćuje 100 rsd. Boravak na parkignu duže od 6h negde se naplaćuje po tarifi od 1200 dinara što je cena dnevne karta. Noćna tarifa se naplaćuje od 2h do 7:30h po ceni od 2000 dinara.

Jedan tržni centar naplaćuje svaki započet čas 200 dinara sat. Nakon što se plati parking, na raspolaganju je besplatnih 20 minuta za napuštanje parkinga. Takođe, nude i mogućnosti besplatnog parkinga uz račune određenog iznosa ili ako ste posetilac bioskopa.

Privatni parkinzi

Problem parkiranja je podstakao mnoge da izdavanjem ili prodajom parking mesta širom Beograda naprave svojevrsan biznis. Na tržištu nekretnina se mogu pronaći ponude parking mesta u centru grada od 100 evra do 150 evra, dok nešto dalje, na primer na Zvezdari, garaže od 12 m2 košta 50 evra.

Na Kalenić pijaci za iznajmljivanje parking mesta od 15m2 potrebno je izdvojiti 200e, dok se druga mesta slične kvadrature na Vračaru, poput ugla Novopazarske ulice i Maksima Gorkog, kreću oko 150 evra. Slične cene su i na Zelenom vencu, a na oglasima se može naći i mesto od 14 m2, za 119. negde se mogu naći u ponudi i dva parking mesta, na primer na Mirijevu se to nudi za 100 evra ili u Sarajevskoj ulici za 130 evra.

Sa druge strane, cene parking mesta koja su na prodaju su u porastu, pa idu i do nekoliko desetina hiljada evra. U proseku sene iznose oko 20.000 evra na području Dušanovca, Učiteljskog naselja, Crvenog krsta itd. Na Dorćolu i Novom Beogradu garaže koštaju oko 25.000-30.000 evra, a na Vračaru kod Hrama Svetog Save se nudi mesto od 24 m2 po ceni od 34.000 evra.

