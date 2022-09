PLAŠILE SU SE DA IZAĐU NA ULICU! Potresno svedočenje žrtava Bake Praseta - Anđeli i Nađi je konstantnom torturom UNIŠTIO ŽIVOTE

Simbol nekaženjenog internet nasilja, zloupotrebe maloletnika i njihovog seksualnog iskorišćavanja, utaje poreza, ali i povezanosti sa kriminalom je jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase.

U okviru drugog dela dokumentarnog filma "Internet nasilje - Baka Prase" gledaoci Televizije Pink su imali priliku da čuju ispovest Anđele i Nađe Đorđević, kao i njihovog oca Zorana, koji su bili žrtve Bake Praseta.

Od internet zajednice na ovom prostorima napravio je svoj brlog. Koristeći uticaj mobilisao je svoje pratioce kako bi zlostavljao svakoga ko mu je konkurencija ili mu se zameri. Nije prezao ni da svoje žrtve maltretira do same smrti, kao u slučaju pokojne Kike Đukić.

Pre nje sestrama Anđeli i Nađi Dorđević i njihovom ocu Zoranu, konstantom torturom na internetu uništio je živote.

Po pravilu žrtve su bile devojke uspešne na društvenim mrežama. Baka Prase je već imao razrađeni obrazac po kome je realizovao svoja "svinjska posla".

Sličnoj torturi bila je izložena i Kristina Kika Đukić, kojoj je bilo uskraćeno da preživi.

Kako kažu, bile su najpopularnije, najbolje i na samom vrhu.

- Nije bilo boljih i nije bilo jačih jutjubera u tom periodu. Tako smo brzo rasle i napredovale, svi su nas voleli i gledali. Za samo šest meseci smo dobili 100.000 pratilaca, pre sedam godine. Bile smo na vrhu - nevela je Anđela.

Doživele smo veliki hejt na mrežama. Snimio je pesmu o nama, gde nas je najstrašnije izvređao, dao nam nadimke i gde pomonje sve naše nedostatke, da smo debele i ružne, da Nađa nosi protezu, da ja ne znam da izgovorim R i L. Jako loš primer drugima. To je nasilje nad nama, a nasilje rađa nasilje. Neko će to da oponaša i da se tako ponaša prema svojoj drugarici, učiteljici...

Nađa kaže da je uvrede dobijala i na ulici i to od dečaka koji imaju 10 godina.

Anđela kaže da su doživele isto što i Kristina Kika Đukić.

- Doživele smo istu stvar na različit način. Različita je metoda upotrebljena. Dešavalo nas da nas jure, da nas prate, da dođu ispred kuće, viču, bacaju kamenje - dodala je Nađa.

Ona kažu da se nasilje nikada nije završilo, već se samo smanjilo.

- Mi smo dobijale razne pretnje, što preko poruka i komentara, što uživo... Mi smo se u jednom periodu plašile da izađemo napolje. Mi smo jedva čekale da se vratimo u Francusku kako bismo se sklonile od svega i odmorile od tih napada koje smo direktno uživo doživljavale. Mnogo puta nas je bio strah da idemo negde same. Strah me je bio da se vraćam sama kući, da prolazim kroz ulicu koja je mračna. Pored svih uvreda, pretnji i komentara više nisam znala šta da očekujem - rekla je Anđela za TV Pink.

Anđelin i Nađin otac, Zoran je naveo da je psihičko i fizičko maltretiranje, prozivanje njegove dece počeo 2018. godine.

- Ide jedna pesma, druga pesma, svo to ponoživanje. Ne znam kolika je moć nekog pojedinca ili grupe u to vreme bila, ali mi smo doživeli neku vrstu sabotaže i od samog jutjuba. Jutjub piše pravila i kaže izričito šta se sme, a šta ne i onda kad prijavimo šta je urađeno, oni kažu dobro, ali nama značite i vi i on da bi bilo ko bio gašen. Znači pišete pravila da biste ih sutra gazili - kaže Zoran.

On kaže da su se njegove ćerke plašile da izađu iz kuće i da je morao da plaća obezbeđnje 2018. i 2019. godine zarad njihove bezbednosti.

- Znam svoju decu, Nađa je gledala u jednu tačku. Anđela je išla od 2019. na stalne seanse kod psihologa sve do početka ove godine. To se dešavalo i u Požarevcu i ovde u Parizu - dodao je Zoran.

Kako kaže, Baka Prase je za njegove ćerke govorio da su ku*ve, d*olje, debele, jedna nosi protezu, jedna ima noge takve da bi bilo bolje da hoda na rukama.

- Uradile su čelendž koji je uradilo 70 odsto poznatih osoba. Reč je od tverk izazovu i on je od toga napravio da su njih dve najveće sponzoruše i ku*ve. Išlo je toliko daleko da su njegovi pratioci su kačili njihove snimke po porno sajtovima - istakao je Zorana.

Verbalo nasilje ubrzo je preraslo u fizički obračun i zlostavljanje.

Sedim u dvorištu i čujem da neko viče. Pojavljuje mi se starija ćerka brutalno isprebijana, oguljena...Sa svih strana stižu optužbe, pretnje i šta će vam prvo pasti na pamet ko je poslao napadače. Oni nisu pronađeni, a pritom dobijate pretnje svaki dan

Za intenet nasilje Bake Praseta nije bio zainteresovan ni jutjub, ali ni policija.

Zoran kaže da je slučaj prijavio, ali da su ga u policiji bledo gledali.

- Bledo su nas gledali, da li ti ljudi nisu edukovani...Uzeli su nam izjavu i niko nas posle nije kontaktirao. Ne treba niko da čeka da se nešto desi da bi se reagovalo, potrebno je reagovati pre nego što se nešto desi. Policija nas nije zaštitila, nikada proces nije pokrenut - dodaje on.

Zoran ističe da se nasilje nije završilo do danas.