Iako smo mislili da smo se barem korone otarasili i da ćemo se u narednom periodu baviti samo aktuelnim virusima i nadolazećim sezonskim gripom na koji lekari uveliko upozoravaju i neretko nazivaju "opasnim", izgleda da će nam pored njih muku ponovo zadavati i dobro poznati kovid-19, sudeći prema najnovijem porastu broja novozaraženih, te nam narednih nedelja, uzimajući sve u obzir, neće biti nimalo lako.

Ozbiljnost nadolazećih meseci prepoznao je i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", pa su tako odatle objasnili kako bismo se uskoro mogli suočiti sa masovnijim obolevanjem u sezoni gripa pred nama, posebno ako obuhvat imunizacijom prioritetnih ciljnih grupa bude nizak.

- Јužnа hеmisfеrа sе suоčilа sа pоvеćаnоm stоpоm incidеnciје gripа оvе sеzоnе. U Аustrаliјi је sеzоnа gripа pоčеlа rаniје nеgо оbičnо, а u tокu prvоg mеsеcа zаbеlеžеnа је sкоrо pоlоvinа uкupnоg brоја slučајеvа iz prеthоdnе sеzоnе. Zаpаžеnо је vеćе оbоlеvаnjе u dеčiјеm uzrаstu, а znаčајаn prоcеnаt оbоlеlih је mоrао biti lеčеn u bоlničкim uslоvimа. Pоrеd tоgа, višе zеmаljа nа sеvеrnој hеmisfеri rеgistrоvаlо је аktivnоst virusа gripа vеоmа kаsnо, vаn uоbičајеnе sеzоnоsti - naveli su iz Instituta "Batut", dok je juče počela distribucija vakcina protiv ovog virusa, i očekuje se da one budu u svim zavodima i instituima za javno zdravlje u Srbiji do kraja sedmice, a sama vakcinacija očekuje se u prvoj polovini oktobra.

"Posebno ugrožena dečija populacija"

O neophodnoj prevenciji u vidu vakcinacije tokom sezone virusa govorio je i direktor Infektivne klinike u Beogradu, doktor Goran Stevanović, te naveo kako se još uvek ne može reći sa sigurnošću da li će ista biti blaga ili ne.

- Na južnoj hemisferi sezona gripa je krenula rano i prilično brutalno, a, za razliku od prethodnih godina, posebno je ugrožena dečija populacija. Grip u svim uzrasnim grupama može da dâ komplikacije, može biti ozbiljna bolest, ali postoje grupacije za koje je vakcinacija obavezna. To su, što se tiče bolesnika: starije osobe, hronični bolesnici, kardiološki, koji nemaju slezinu. Po našim Pravilnicima vakcinacije, ona je obavezna upravo za te najugroženije kategorije - kazao je, naime, doktor Stevanović za Javni servis.

"Virusi uobičajeni za ovo doba godine"

Ipak, dok za sezonski grip iole imamo vremena da se pripremimo, to nije bio slučaj i sa ostalim virusima koji su počeli da haraju Srbijom već početkom septembra, odnosno sa novom školskom godinom.

Naime, povratak sa mora i moguće zaražavanje vodom, naprasno hladnije vreme i boravak u zatvorenom prostoru stvorili su "idealne" uslove za stomačne viruse i njihovo brže širenje među decom i omladinom, te su obrazovne ustanove tokom celog septembra poluprazne, dok, sa druge strane, domovi zdravlja beleže porast infekcije i pune čekaonice pacijenata.

Prema rečima lekara, reč je o stomačnim infekcijama, ali i infekcijama respiratornih organa, među kojima ne spada korona, te da smatraju kako stanje nije alarmantno i da je sve to uobičajeno za ovo doba godine.

- Sa početkom školske godine očekivali smo da će biti više zaraženih koronom, ali situacija je stabilna. Svakako da ima drugih infekcija, ambulante su pune zbog stomačnog virusa. Dolaze nam starija deca uzrasta 12 do 15 godina koja žale se na kašalj, glavobolju, povišenu temperaturu. Temperatura ide od 37 do 39 stepeni i traje od tri do pet dana. Ali, ponavljam, sve je to karakteristično za ovo doba godine. Neka peru ruke, neka održavaju higijenu, roditelji neka ih upozoravaju, objasnio je za "Blic“ prof. dr Milorad Jerkan, direktor Doma zdravlja u Nišu.

Nagli skok korone u protekla tri dana

Kada je o virusu korona reč, iako je broj novozaraženih opadao sedam nedelja za redom, sada imamo povećanje na dnevnom nivou, posebno u poslednjih tri dana (nedelja, ponedeljak i utorak).

Sličnu situaciju imali smo i nakon 1. septembra kada su se đaci vratili u škole, međutim, sudeći prema rastu broja novoobolelih u većem delu Evrope, i takozvanim "crnim zonama" u Sloveniji i Austriji, ovo preti da bude početak novog talasa korone koji se najavljuje za jesen i zimu.

Da proglašenje kraja pandemije nije ni na vidiku, već novi talas korone, potvrdio je i epidemiolog Zoran Radovanović za "Politiku".

- Da bi se odjavila epidemija neke bolesti treba da prođe 28 dana bez ijednog slučaja obolelog, što je za sada daleko. Zato moramo da se prilagodimo životu s kovidom-19. To je prelaz iz epidemije u endemiju, što znači da ćemo imati bolest na početku i kraju zimske sezone, ali ne u meri da će to poremititi normalan život - kazao je dr Radovanović i istakao kako ćemo u poznu jesen imati još jedan talas korone.



"Nema razloga za strah"

Kako za "Blic" objašnjava doktor Dragan Miljković, specijalista opšte medicine, čini se da je korona ponovo uzela maha, i da je sada došlo na naplatu to što oko 90 odsto stanovništva nije vakcinisano.

- Trenutni talas korone naziva se još "Kentaur - pola virus, pola zver", a specifičan je po tome što bira nevakcinisane. Oni koji su primili vakcinu i pritom preležali virus imaju takozvani hibridni imunitet, i za njih možemo da kažemo da su u boljoj poziciji od onih koji nisu vakcinisani, već imaju samo imunitet na osnovu preležanog virusa - objašnjava doktor Miljković.

Kada je o nadolazećem sezonskom gripu reč, doktor Miljković objašnjava kako on još uvek nije stigao, ali da se uskoro očekuje i da se u ovim danima "miholjskog leta" treba pripremiti, te objasnio kako na njega može da utiče trenutno rasplamsana korona.

- Mislim da će se korona i sezonski grip susresti, a videćemo ko će biti jači. Moje mišljene je da će to biti grip, i da će dosta uticati na imunitet ljudi zaraženih koronom i tako im zakomplikovati zdravstveno stanje. Ono što je sada važno jeste vakcinisati se četvorovalentnom vakcinom, odnosno vakcinom protiv sezonskog gripa, ali i raditi na ličnom imunitetu tako što ćemo voditi računa o redovnom snu, ishrani i izbegavati zatvorene prostorije, te da, ukoliko se toga pridržavamo, nema mesta za paniku - navodi doktor Miljković.

Ovom prilikom doktor Milković je objasnio i izjave mnogih lekara koji poslednjih dana upozoravaju da je pred nama "opasni sezonski grip" kao i to da treba da budemo na "posebnom oprezu".

- Sama Svetska zdravstvena organizacija naglašava kako se na svake 4 godine javlja nešto jači i opasniji sezonski grip. Ipak, bilo kako bilo, najbitnije je da smo mi spremni. Zatim, tu je i imunizacija koja je planirala za oktobar, te ne treba stvarati paniku i treba što poziivnije gledati na celokupnu situaciju i period koji je pred nama. Ipak, sada već imamo iskustva sa rizičnim virusima i znamo kako sa njim da izađemo na kraj - naglasio je doktor Dragan Miljković za "Blic".

Kako razlikovati viruse

Imajući u vidu da je korona i dalje prisutna, odnosno, da i dalje cirkuliše u društvu, mnogima je teško da razlikuju da li je u pitanju obična prehlada, grip ili kovid-19 ukoliko osete tegobe.

Ipak, razlike postoje, pa tako običnu prehladu i grip možemo razlikovati po tome što je grip mnogo ozbiljnije oboljenje. Simptomi prehlada su, međutim, kraći, dok su komplikacije kao što je upala pluća veoma retke.

Kada je o razlikovanju korone i gripa reč, kod oba virusa se javljaju simptomi poput povišene telesne temperature, kašlja, malaksalosti, bolova u mišićima, glavobolje, upaljenog grla i zapušenog nosa. Međutim, kod gripa nema pojave kratkog daha, gubitka čula mirisa i ukusa i dijareje, sem kod dece.

Prepoznavanje simptoma gripa kod dece moguće je ukoliko su kod njih primetni neraspoloženje, bistar sekret iz nosa, povišena temperatura ili malo povišena, dok nekad ide i do 40 stepeni.

