Glavne gradske autobuske i tramvajske linije MENJAJU TRASU - Evo kako će voziti 7, 16, 95... Dvojka se ukida

Neke od najvažnijih gradskih ulica, kojima saobraćaju vozila javnog prevoza, "okupirale" su građevinske mašine, a linije su izmenjene.

Rekonstrukcija Trga republike danas bi trebalo da se završi, ali to ne znači da će linije 27, 32E i 43 ponovo ići normalnom trasom. Jer, počela je i rekonstrukcija Bulevara despota Stefana koja će trajati čak do 20. oktobra.

Promenjena je trasa linija: 16, 27, 27E, 32E, 35, 43, 58, 95, kao i noćnih linija: 15, 27, 32, 56, 101, 202, 301, 511, 704, 706 (N-linije).

Na Bulevaru despota Stefana radi se na delu od Skadarske do Cetinjske, kao i popločavanje trotoara kod okretnice "Trg republike".

Vozila sa linija br. 16, 27E, 35, 58 i 95 i minibus linije E6 će u smeru ka Novom Beogradu i Železniku saobraćati ulicama Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, Francuska, Trg Republike, Makedonska, Dečanska i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka Pančevačkom mostu saobraćati ulicama Dečanska, Braće Jugovića, Francuska, Džordža Vašingtona, Bulevar despota Stefana i dalje redovnim trasama;

Vozila sa linije br. 27 će i dalje saobraćati na relaciji Studentski trg – Mirijevo 3;

Vozila sa linija br. 32E i 43 će i dalje saobraćati na skraćenim trasama do okretnice „Železnička stanica (Pančevački most)“;

Vozila sa noćnih linija br. 27N i 32N će saobraćati na relaciji od Studentskog trga ka Mirijevu i Višnjici ulicama Vase Čarapića, Makedonska, Braće Jugovića, Francuska, Džordža Vašingtona i dalje redovnim trasama, dok u suprotnom smeru redovnom trasom ulicom Makedonska preko Trg republike do Studentskog trga;

Vozila sa noćne linije br. 101N će saobraćati na relaciji od Studentskog trga do Padinske skele ulicama Vase Čarapića, Makedonska, Braće Jugovića, Francuska, Džordža Vašingtona, Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, Francuska, Trg Repbulike, Vase Čarapića, Studentski trg;

noćne linije br. 15N, 56N, 202N, 301N, 511N, 704N i 706N će saobraćati kao i u prethodnom privremenom režimu;

Vozila sa linije E2 će i dalje saobraćati na relaciji Studentski trg – Petlovo brdo ulicama Vase Čarapića, Kolarčeva, Terazije, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom.

Tramvaji "staju" na Bulevaru i Banovom brdu

Tokom izvođenja radova na tramvajskoj kontaktnoj mreži u ulici Bulevar kralja Аleksandra, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Beogradska do zone raskrsnice sa ulicom Ruzveltova doći će do promena u radu linija javnog prevoza do 23. oktobra.

Linije br. 2, 6 i 14 se privremeno ukidaju

Linija br. 5 saobraća na relaciji Kalemegdan (Donji grad) – Omladinski stadion;

Linija br. 7 saobraća na relaciji Tašmajdan – Blok 45;

Linija br. 10 saobraća na relaciji Kalemegdan (Donji grad) – Banjica, preko Savskog trga;

Linija br. 12 saobraća na relaciji Tašmajdan – Banovo brdo;

Linije br. 9, 11 i 13 saobraćaju na svojim redovnim trasama;

Uspostavlja se privremena autobuska linija br. 7А na relaciji Trg Slavija – Ustanička. Trasa linije u oba smera je: Trg Slavija – Nemanjina – Resavska – Bulevar kralja Аleksandra – Ustanička. Vozila sa ove linije će koristiti postojeća, kao i tramvajska stajališta u Bulevaru kralja Аleksandra na delu od Vukovog spomenika do Cvetkove pijace.

Tokom izvođenja radova na montaži krana na gradilištu u ulici Požeška u zoni objekta br. 33 u Beogradu, dana 02.10.2022. godine u periodu od 06.00 do 12.00 časova doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Tokom izvođenja radova doći će do zatvaranja tramvajske baštice, zbog čega će doći do promene u radu linija JLPP-a i to:

Od prvih polazaka, vozila sa tramvajske linije br. 12L će saobraćati na relaciji Tašmajdan – Most na Аdi – Blok 45;

Vozila sa linije br. 13 se prebacuju na liniju br. 11;Posle 12.00 časova, odnosno po završetku radova, ponovo će saobraćati tramvaji na redovnim trasama linija br. 12L i 13.

Privremeno se izmešta autobusko stajalište „Kneza Višeslava – smer ka petlji „Careva ćuprija“, za liniju br. 57) na poziciju ED stuba koji se nalazi preko puta kućnog broja 30, odnosno oko 50 metara ispred postojeće pozicije.

Ostali radovi

Podsećamo, u toku su i radovi na Petlovom brdu, koji menjaju trase linija 42, 56, 59 i 501 (do 5. 10.), potom na Bulevaru Nikole Tesle, gde je promenjena trasa linije 60L. Linije 65 i 77 delimično imaju izmenjenu trasu do 16. oktobra zbog radova u Majora Ilića. Na Altini su do kraja meseca izmenjene trase linija 81 i 81L. Do 9. 12. izmenjena je trasa minibusa 522.

Autobusi još ne saobraćaju ka Banovom brdu preko nadvožnjaka koji spaja Radničku i Kirovljevu.

Izmene i saobraćaju su zbog radova u Obrenovcu, na Aerodromu (72, 607, A1), u Resniku (503).