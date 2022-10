POČEO JE POPIS STANOVNIŠTVA - Ovde je sve što treba da znate kada vam POPISIVAČ dođe na vrata, a evo šta morate da uradite da ne biste bili KAŽNJENI!

Dvadeset osmi popis državljana Srbije počinje danas u 8 sati, a trajaće do 31. oktobra. Građanima koji odbiju da učestvuju u popisu, da odgovaraju na pitanja ili daju netačne ili nepotpune podatke preti novčana kazna od 20.000 do 50.000 dinara!

Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku (RZS), rekao je na jučerašnjoj konferenciji za novinare da će 17.500 obučenih popisivača izaći na teren, kad će zvanično početi popis stanovništva.

- Popis je najsloženije statističko istraživanje, koje je tradicija, potreba i obaveza, a rezultati predstavljaju trajnu vrednost i nemaju ograničavajuću distancu. Podacima će se dobiti slika o trenutnom stanju na terenu, ali i o budućim kretanjima stanovništva, o padu fertiliteta, starenju stanovništva, seljenju stanovništva. Zato je važno da svi učestvujemo u popisu i doprinesemo njegovoj realizaciji - rekao je Kovačević.

Šta treba da znamo o popisu

- Traje od 1. do 31 oktobra - Popis se sprovodi radnim danima i vikendom od 8 do 21 čas - Popisivač je dužan da pozvoni na vrata, predstavi se i pokaže legitimaciju - Svaki popisivač nosi sa sobom karticu s fotografijom, imenom, prezimenom i identifikacionim brojem, koju građani mogu da traže u bilo kom trenutku. - Popisivači koriste elektronske obrasce. - Popisivač je u obavezi da obilazi domaćinstvo u različitim terminima, pre podne i posle podne. - Ako nikog ne nađe na adresi, ostavlja broj info-centra na koji građanin treba da se javi i dogovori se o popisivanju. - Od ukupno 69 pitanja na popisu, građani ne moraju da odgovore na tri - o nacionalnosti, veroispovesti i maternjem jeziku. - Ko odbije da učestvuje na popisu ili daje netačne ili nepotpune podatke, preti mu novčana kazna od 20.000 do 50.000 dinara. - Građanin JMBG mogu dati popisivaču s bilo kog važećeg dokumenta, mogu ga sami pročitati ili dati dokument na uvid. - Građani mogu zvati broj telefona 0800 444 005 kako bi se informisali o popisu. - Do 30. novembra biće objavljeni prvi nezvanični rezultati.