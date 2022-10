RHMZ IZDAO DVA UPOZORENJA - Stižu obilne padavine, nepogode i olujni vetar! Na snazi meteo alarm, a u OVIM delovima Srbije biće najgore

Toplo vreme zadržaće se i danas sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 25 do 28 stepeni.

Od sutra postepeni pad temperature pa se naredne sedmice ponovo očekuju hladna jutra, u većini mesta ispod 10 stepeni, dok će najviša temperatura u ponedelјak i utorak biti oko i malo ispod 20 stepeni.

Naime, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo vreme, u drugom delu dana sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode sa jakim pljuskom, gradom i jakim i olujnim vetrom u zoni pljuska.

Tokom noći postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, na planinama povremeno i jak, krajem dana u skretanju na severozapadni.

Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 22 na jugu do 29 na zapadu zemlje.

I za područje Beograda na snazi je upozorenje da se danas nestabilno vreme, posle podne i uveče sa plјuskovima i grmlјavinom koji će u pojedinim delovima grada i okoline biti izraženiji pa se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, jak i olujni vetar u zoni plјuska.

Zbog najavljenih nepogoda, na snazi je i meteo alarm. Najkritičnije će biti u Šumadiji, Beogradu, Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, gde je upaljen narandžasti meteo alarm.

Prognoza za naredna tri dana

Nedelja

Promenljivo oblačno, na jugu i istoku ujutru umereno oblačno ali suvo vreme. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.

Ponedeljak

Promenljivo oblačno, vetrovito i svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, u planinskim predelima i na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 8 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 21 stepeni.

Utorak

Promenljivo oblačno, vetrovito i sveže, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Duvaće slab i umeren, severozaopadni vetar, u planinskim predelima i na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 20 stepeni.