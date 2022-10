IZBILA BRUKA NA JUGU SRBIJE - Pročulo se da mladenci neće ni ćebad ni escajg, već samo koverte! Gosti tako i uradili, ali svekrvi bilo sumnjivo

Nekad je bilo lako! Kupiš servis, lampu, komplet od 6 čaša, šoljica za kafu ili ambasador ćebe i svi presrećni - i mlada i svekrva.

Ali odavno su prošla ta vremena. Mladencima koji dele krov sa tazbinom to je nepotrebno jer je kuća već opremljena i puna. Njima su potrebne pare za egzotično svadbeno putovanje ili kiriju za budući podstanarski stan. Onima koji se uzimaju jer će uskoro i beba, novac je tek prioritet pa nije tajna da mladi bračni parovi od svatova najviše vole da dobiju koverat s parama.

Taj stav ponekad zna i da razbesni goste koji su možda planirali sami da odaberu poklon, a ne da im neko kaže šta će da odnesu i koliko će novca staviti u kovertu.

Naime, kako su se već održala mnoga venčanja nakon što su ukinute kovid mere, o mnogim svadbama i veseljima se i dalje priča. Tako se o jednom veselju na jugu Srbije priča i mesec dana kasnije.

- Bili smo na jednoj svadbi kod prvih komšija koji žive preko puta naše kuće. Čuli smo da na poklon mladenci žele da im gosti donesu novac, pa smo tako i uradili. Koliko sam mogla da vidim na proslavi većina zvanica je donosila koverte koje je ubacivala u jednu kutiju koja je bila tik pored mladenaca. Veselje je bilo prelepo.

Međutim, nakon svadbe čula sam priče po komšiluku kako je mladoženjina majka pričala da im se nije isplatilo to što su pravili svadbu jer je većina gostiju u koverte stavljala po 20, 30 i 40 evra, bukvalno samo da plate stolicu - rekla je za Kurir prva komšinica mladenaca i dodaje:

Pre dva dana je svratila kod mene da popije kafu. Mene te priče nisu zanimale, ali ona je sama započela tu temu koju je proširila po celom komšiluku. Bilo mi je malo neprijatno. Kaže da je bruka što su u nekoliko koverata bez potpisa našli po 20 dinara.

Takođe kaže i da je sramota to što više od polovina koverata nije bila potpisana pa ne znaš da li su ti 20 evra stavili komšije, prijatelji ili neki bliži rod.

Šokirala sam se tim pričama. Ćutala sam, ali sam se zapitala zašto tako ogovara goste ko je koliko stavio u kovertu. Verovatno je stavio ko je koliko imao u ovim teškim vremenima.

Onaj ko je rod, kum, pobratim sigurno je stavio više. Pa ne pravi se svadba zbog para. Saglasna sam sa tim da jeste sramota to što je neko stavio 20 dinara u kovertu i došao na svadbu.

To je nepoštovanje tih mladenaca... Isto tako ne možeš da nateraš nekoga da se potpiše na koverti ako to ne želi. ne treba praviti svadbu zbog para, a nažalost većina porodica tako i radi. Na mojoj svadbi su nekada sve koverte bile bez potpisa. Koliko vidim danas se to i te kako gleda i zamera ako ništa ne piše.

Evo koliko Nemac stavi u kovertu kad pođe na svadbu

Jedan nemački radio objavio je članak o tome koliki iznos novca je prikladno dati kao venčani poklon. Naravno, pritom je važno uzeti vašu finansijsku situaciju u obzir. Dve godine pandemije koronavirusa i trenutno visoka inflacija su opterećenja koja pogađaju sve nas. Stoga pazite da se finansijski ne istrošite, prenosi Fenix magazin.

Iako bi mnogi očekivali da su, s obzirom na standard, te cifre daleko veće nego one s naših prostora, nemački mediji tvrde da je za pripravnika ili studenta sasvim u redu da pokloni “samo” 30 do 50 evra.

Drugi činilac koji bi trebao da odredi vrednost poklona je vaša uloga. Gotovo na svakom venčanju dočekaće vas bogat švedski sto ili raznovrstan meni, popraćen šampanjcem i velikim izborom pića. “Ne zaboravite da svatovi plaćaju sve. Stoga je osnovno pravilo: Dajte otprilike koliko popijete i pojedete u svatovima”, savetuje nemački radio.

Veza s mladom ili mladoženjom

Kakva je vaša veza s mladom ili mladoženjom? Jeste li najbolji prijatelji od osnovne škole, bliski rođaci ili samo poznanici? Uglavnom, ako dolazite iz kruga poznanika, prigodan je poklon od 30 do 50 evra. Dobri prijatelji obično daju više, pa daruju i do 100 evra.

Ako je bračni par deo porodice, tada se novčani iznosi povećavaju. Roditelji često daju 100 evra po osobi, a ponekad se ta svota penje i do 500 evra. Isto važi i za stričeve ili tetke, ali i za kumove.