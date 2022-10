ŠTA JE NUŽNA ODBRANA?! ZA SVE KOJI SU IMALI NEDOUMICE - Evo zašto postoji, i kada je sto odsto OPRAVDANA! (VIDEO)

Advokat Veljko Delibašić objašnjava da je "nužna odbrana" jedan od najstarijih instituta opšteg dela krivičnog prava. Oko njega u teoriji postoji apsolutna saglasnost, dodajući da je zakon isti u celom svetu.

Nužna odbrana je institut koji isključuje krivično delo, a ovaj istitut postoji, jer nijedna država na svetu nije u mogućnosti da u svakom trenutku građaninu obezbedi zaštitu, i zato se daje pravo pojedincu da se sam brani, objašnjava advokat.

- Institut je nastao iz potrebe da se odbrani život i telo, a sada je to prošireno - objasnio je Delibašić.

Sam institut nužne odbrane ima dva elementa a to su napad i odbrana, i oni moraju imati ispunjene norme, dodao je Delibašić.

- Napad mora da bude istovremen. Dakle, pravo na odbranu može da bude u toku napada, i to je kratko vreme. Vrlo često dolazi do situacija da je napad prestao, a odbrana i dalje traje - objašnjava advokat.

U praksi je to sporno, i zato mora biti dobra procena date situacije, kaže on.

- Imamo ovde sukob prava i neprava. Napadač je u nepravu. Taj deo nekada jeste sporan u praksi. Odbrana mora da bude neophodno potrebna, a to znači da ona mora da bude dovoljno efikasna. Ako postoji velika nesrazmera, onda postoji prekoračenje nužne odbrane - rekao je Delibašić.

Ako vas je udario neko ko je višestruko jači od vas, to se tumači kao nužna odbrana, ali ako vas je udarilo neko dete, dečak, onda to nije efikasna odbrana, priča advokat.

- Tužioci i sudije sede u foteljama, i vagaju. Ne može to tako, mora da se uzme u obzir svaki deo situacije. Dakle, ako je on napao flašom, čašom, nožem, dešava se da neko kaže "Nije trebao da puca". Pa ljudi, može da se ubije i čašom... Imali smo situacije i da napadnuti zna da puca, a onda neko kaže: "Nije trebao u grudi, nego u noge"... Ljudi se bore za život, to su afektne situacije. Napadnuti ne može realno da reaguje... - dodao je Delibašić.

