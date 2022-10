IZ PRVE RUKE - OVAKO IZGLEDA POPIS: Proces traje 15 MINUTA i ne mora da se odgovori na svih 69 pitanja

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova o kojem se poslednjih nekoliko nedelja dosta polemisalo i koji je izazvao do sada neviđenu zainteresovanost kod građana Srbije, konačno je počeo pre dva dana i intenzivno traje na teriotoriji cele naše zemlje.

Da su pomenuti strahovi vezani za popis, kao i brojne teorije zavere koje su se širile mešu takozvanim "antipopisivačima" bili neosnovani, uverila se Beograđanka Ivana K. koja je opisala celokupan proces popisivanja, ali i podelila svoju iznenađenost brzinom, agilnošću i ljubaznošću popisivača.

"Bilo mi je drago što popisivač nosi masku"

- S obzirom na to da živim u predgrađu Beograda, nisam očekivala da će mi već prvog dana na vrata pozvoniti popisivač. Bilo je negde oko 14 sati. Nije se prethodno najavio - kaže Ivana.

Kako dalje ističe naša sagovornica, posebno se iznenadila kada je videla, a s obzirom da donekle i dalje živimo u strahu od virusa korone, da popisivač uredno i sve vreme nosi masku.

- Bilo mi je drago što popisivač nosi masku. U pitanju je bio mlađi čovek, vrlo ljubazan i sve vreme je imao zaštitnu masku na licu. Nadam se da i drugi popisivači poštuju to pravilo, jer nije svejedno kad vam u stan ulaze nepoznate osobe, pa još u vreme kada vladaju zaraze - istakla je ona.

Kako dalje objašnjava Beograđanka, većinom je iz medija videla šta može da očekuje od popisa i koja su pitanja ta na koja mora da odgovori, pa nikakvih iznenađenja u njenom slučaju, ističe, nije bilo.

- Svi pričaju o famoznih 69 pitanja, međutim niko ne mora da odgovori na sva, jer su tu uračunata i pitanja namenjena onima koji trenutno rade, posebna za one koji se trenutno školuju. Sve u svemu, za nekih petnaestak minuta smo bili gotovi. Bilo mi je potrebno malo vremena dok sam se setila tačnog naziva firme za koju radim, tako da preporučujem ljudima da takve stvari provere. takođe najbolje je da spreme ličnu kartu ako ne znaju napamet svoj JMBG (Jedinstveni matični broj građana). Odlučila sam da odgovorim i na ona "škakljiva" pitanja o nacionalnosti i religiji iz razloga što želim da se zna da ima i nas koji sebe smatramo Srbima, ali ne i pripadnicima pravoslavne veroispovesti - ispričala je Ivana.

Inače, kako joj je rekao popisivač, prethodno je trebalo još nekoliko stanova da obiđe, ali nikog nije zatekao kod kuće.

Popis traje do kraja oktobra

Podsetimo, 1. oktobra tačno u 8 časova počeo je popis stanovništva u Srbiji i sprovodiće se svakodnevno, tokom celog dana do kraja ovog meseca, dok se, a prema Zakonu o popisu stanovništva, u istom mora učestvovati.

Kako je planirano, građani će odgovarati na 69 pitanja. Potrebno je odgovoriti na sva pitanja iz dva upitnika. Jedan za svaku osobu u domaćinstvu, a drugi za domaćinstvo i stan u kome to domaćinstvo živi.

U samom popisu ove godine učestvuje 15.000 popisivača, koji će, a radi lakšeg raspoznavanja, sa sobom nositi i legitimaciju i tako prikupljati podatke od svakog odraslog člana pojedinačno, dok, ukoliko to nije moguće, popisivač odgovore prikuplja od člana domaćinstva koji je najbolje upoznat sa podacima.

Za članove mlađe od 15 godina, odgovori se prikupljaju od strane roditelja, usvojitelja, staratelja ili hranitelja, a procena je da za popisivanje prosečnog domaćinstva ne treba više od 20 do 30 minuta.

Ukoliko popisivač prilikom prvog dolaska nikog ne zatekne kod kuće, predviđeno je da dođe ponovo u drugom terminu, a ako i tada nikog ne bude bilo kod kuće, ostaviće pisano obaveštenje o dolasku i informaciju da građani pozivom na besplatan broj info-centra 0800 444 005 mogu uz pomoć operatera da stupe u kontakt sa popisivačem i dogovore odgovarajući termin.

Za one građane koji, iz određenih razloga, ne budu hteli da sarađuju sa popisivačima, odnosno ukoliko odbiju da sarađuju ili daju nepotpune i netačne informacije, predviđene su prekršajne odgovornosti i novčane kazne od 20.000 do čak 50.000 dinara, dok su pored kazni za građane slične predviđene i za same popisivače i to u iznosu od 30.000 do 50.000 dinara u slučaju ako poslove ne obavljaju blagovremeno i na propisan način, ne vode računa o tačnosti upisa i obrade podataka, ne čuvaju kao tajnu sve podatke o popisanim licima, i protivno volji lica obuhvaćenog popisom zahtevaju da se izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti ili verospovesti.

