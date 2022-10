BORBA ZA ŽIVOT ZBOG SMRTONOSNE PEČURKE: U Nacionalnom centru za toksikologiju na VMA traje lečenje pacijenata - Osmoro i dalje u TEŠKOM STANJU

Od ukupno desetoro pacijenata koji su prekjuče primljeni u Nacionalni centar za kontrolu trovanja Vojnomedicinske akademije, osam ih je i dalje u teškom stanju, a samo je pacijentkinja iz Beograda, koja je na prijemu imala najblaže tegobe, otpuštena kući.

Među osmoro pacijenata, za čiji život se bore lekari VMA je petoro Šapčana, četvoročlana porodica i žena od 57 godina.

Pacijenti iz Šapca gljive su nabavili kod neovlašćenog prodavca, ispred lokalne pijace, a konzumirali su ih misleći da je reč o jestivim rudnjačama i lisičarkama. Oni su objasnili da su gljive bile polomljene i da ih je bilo najmanje tri vrste, što otežava prepoznavanje i lociranje uzročnika trovanja.

Kako je rekao načelnik Mačvanskog okruga Vladan Karsavac, gljive su kupili ispred gradske pijace "Živinarnik", od izvesne M. G. (72) iz mesta Ćukovine. Ona je privedena, a zatečene pečurke poslate su na toksikološku analizu.

Iako analiza oduzetih pečuraka još nije gotova, predsednik Mikološkog društva Srbije Aleksandar Knežević rekao je da su se Šapčani najverovatnije otrovali smrtonosnom zelenom pupavkom - gljivom koja se smatra najotrovnijom na ovom podneblju. Društvo na čijem je čelu upozorilo je građane da ne kupuju gljive bez deklaracije, a posebno mešavine u kojima ima izlomljenih pečuraka.

Neiskusni lako pomešaju jestive i otrovne gljive, Foto printskrin

Stručnjaci iz Nacionalnog centra za kontrolu trovanja VMA kažu da trovanja gljivama imaju raznolike simptome, odnosno da se ispoljavaju u osam različitih sindroma, a smrtnost je 10 do 50 procenata. Oni upućuju da se na osnovu protoka vremena od jela do prvih tegoba, trovanja dele na ona sa kratkim ili dugim inkubacionim periodom. Što se simptomi trovanja brže jave - u roku od pola do tri sata - trovanje može da ima povoljniji ishod. Neuporedivo je opasnije kada se simptomi trovanja jave tek nakon tri sata ili čak nekoliko dana.

Blago trovanje uzrokuje bolove u stomaku, mučninu, povraćanje ili alergijske reakcije koje su prolazne, ali postoji i jedan broj vrsta koje izazivaju ozbiljnija oštećenja jetre i bubrega.

Za trovanje je često dovoljna i mala količina pečuraka. Primera radi, zelena pupavka može da bude fatalna ako se pojede u količini od svega 20 grama.

Od proleća do sada u Nacionalnom centru za kontrolu trovanja VMA lečeno je 26 pacijenata zbog trovanja gljivama, 14 ambulantno, a 12 ih je završilo u bolničkoj postelji.

Nadležni napominju da je prethodio period kišnih dana praćenih toplim, sunčanim vremenom, što je dovelo do naglog rasta i bujanja pečuraka, što je mnoge izmamilo u šume na branje. Međutim, kako bujaju jestive gljive tako intenzivno rastu i one otrovne. Pored nekoliko stotina jestivih, nejestivih i lekovitih, postoji nekoliko desetina otrovnih gljiva.

SA VMA upućuju apel da svi zdravstveni radnici kojima se jave pacijenti sa simptomima trovanja obavezno pozovu Nacionalni centar za toksikologiju na telefon 011/3608-440. To je, kako kažu, izuzetno važno za spasavanje ugrožene osobe, jer je specifičnu terapiju neophodno započeti odmah, odnosno u prvih 48 sati.

Toksikolozi sa VMA kažu da je otrovnu gljivu precizno moguće prepoznati samo na osnovu hemijske analize, ali postoje i mitovi koji su pogrešni:

- otrovne gljive potamne ako se kuvaju sa srebrnom kašikom

- daju žutu boju pirinču kad se kuvaju zajedno

- beli luk kuvan sa njima potamni

- ne mogu se ljuštiti

- ako živina jede otpatke od gljiva dobre su (najopasniji mit, jer živina ima drugačiji digestivni trakt).



