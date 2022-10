OTKRIVAMO DO SADA NEPOZNATE DETALJE O POPISU STANOVNIŠTVA: Popis može i telefonski, ali samo u tri slučaja!

U prva dva dana popisano više od 430.000 ljudi, 203.000 stanova i 164.000 domaćinstava, a podaci se mogu dati i pozivom ako neko ima koronu, nije na adresi do kraja meseca ili se plaši da popisivača primi u dom.

S obzirom na to da epidemija koronavirusa još traje, pa ako se desi da u trenutku dolaska popisivača pred vaš dom vi ili neko od članova vaše porodice ima kovid, popis možete obaviti i telefonskim putem, piše Kurir.

Popis se može obaviti telefonom u još dva slučaja - ako se neko plaši da pusti popisivača u kuću ili se plaši zaraze, odnosno ukoliko je neko odsutan sa adrese do kraja oktobra.

Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku, rekao je za Kurir da je tokom prva dva dana popisa stanovništva, domaćinstava i stanova popisano preko 430.000 ljudi, 203.000 stanova i 164.000 domaćinstava.

- Popis dobro protiče. Nemamo nekih ozbiljnih pritužbi i nezadovoljstva kod građana. Građanstvo je zainteresovano za popis i prihvatili su to kao nešto što je bitno za državu, s obzirom na to da je popis stanovništva državna tekovina. Popisivači su ozbiljno obučeni i vredno su startovali već u subotu ujutru, ja sam lično popisan već u subotu - naveo je Kovačević.

Brojke 69 pitanja postavlja se na popisu 30 minuta traje razgovor s popisivačem 20.000 - 50.000 dinara kazna za građane koji odbiju da učestvuju u popisu

Načelnica odeljenja popisa RZS Ljiljana Đorđević potvrđuje za Kurir da popis za sada dobro ide:

- Građani nas zovu i raspituju se kada će popisivač doći kod njih, međutim, mi ne zakazujemo termin popisa. To može popisivač s nekim da se dogovori naknadno, ako, recimo, nekome ne odgovara termin kada je on došao. Ili, recimo, ako dođe popisivač i nema nikoga kod kuće, on će doći kasnije ili sutradan, ukoliko ni tada ne bude nikoga na adresi, popisivač ostavlja obaveštenje i tu su navedeni podaci popisivača kao i kontakt Info-centra. U tom slučaju popisivač naknadno dogovara termin sa određenim građaninom.

Ona dodaje da ih građani zovu i proveravaju podatke popisivača, to jest da li određena osoba zaista radi kao popisivač.

- S obzirom na to da kod nekih starijih građana postoji strah od zaraze koronom, kao i strah od puštanja popisivača u dom, u tom slučaju može da se popis odradi telefonski. Popis je moguće uraditi putem telefona s popisivačem samo u tri izuzetne situacije. Dakle, ukoliko neko od članova domaćinstva u trenutku dolaska popisivača ima kovid, u tom slučaju je takođe u dogovoru s popisivačem moguće odraditi anketu preko telefona. Takođe, ukoliko neko putuje i neće biti u zemlji do kraja meseca, i tu je moguće da se odradi telefonski popis. Naravno, uvek je bolje da se to uradi direktno nego putem telefona - navela je Đorđevićeva.

Popis stanovništva trajaće do 31. oktobra, građani će odgovarati na 69 pitanja, dok na tri pitanja - o nacionalnoj, verskoj i etničkoj pripadnosti - nisu dužni da odgovore.

