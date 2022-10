'PLATITE VIŠE ILI LETITE NAPOLJE' Evo šta da uradite ako vam skoči krija zbog Rusa

zbog pojačane potražnje usled dolaska ruskih migranata, u našoj prestonici skočile, prema procenama stručnjaka i za 50 odsto, sve je češći slučaj da stanodavci svoje stanare postavljaju pred ultimatum: Ili platite više ili ćete biti izbačeni.

Ipak postoji način da se zaštitite. Ukoliko stanodavac pokuša da vam podigne kiriju, najbolja zaštita jeste overen ugovor, kaže za procenitelj i stručnjak za nekretnine, Milić Đoković.

- Svojim klijentima uvek govorim, ali i javno, zaštitite se ugovorom. Dakle, potpisi bi trebalo da se overe kod notara, da se prijavi poreskoj upravi, potom da prijave nadležnoj policiji mesta stanovanja.. Ako se povećava kirija, mora jasno da stoji zbog čega dolazi do toga, zbog inflacije, usklađivanja cena i slično. Dakle, sve mora da piše u ugovoru, naglašava Đoković.

-Prošao je prvi najveći talas "bežanije" koji je izazvao paniku, ali se sada očekuje stabilizacija na tržištu nekretnina- dodaje naš sagovornik.

Koje nekretnine ciljaju Rusi?

Procenjuje se da je zbog rata i delimične mobilizacije koja je proglašena u Rusiji u Srbiju do sada došlo oko 50.000 ruskih državljana te je, posledično u prestonici pojačana potražnja za a nekretninama, i to prvenstveno onih luksuznih na popularnim lokacijama. U skladu s tim rastu i cene njihovog najma, a taj trend se prenosi i na manje stanove van centra.

Milić Đokovć, procenitelj i stručnjak za nekretnine, kaže da su ti luksuzni stanovi ruskim i ukrajinskim migrantima prioritet i da su tu najveća povećanja kirije. U drugim delovima grada povećavanju cene na račun toga, a ne zbog realne potražnje ratnih migranata.

- Oni koji su silom prilika došli iz Rusije iznajmljuju velike stanove ili kuće. To je vrlo segmentirano tržište kada je u pitanju lokacija i odnosi se na strogi centar grada, Novi Beograd, Dorćol, Vračar...Došlo je do "halo" efekta ili "tetka" efekta kako se to kaže među agentima nekretnina, da kada se čuje da je skočila cena kirije na Dorćolu, onda skoči i na Mirijevu. A teško će ruski migrant doći na Mirijevo ili Žarkovo. To su uzročno-posledične veze koje su izazvale paniku na tržištu. Haos koji je nastao se sada polako smiruje. Kakvo bismo mi bili tržište, ako čitavu njegovu strukturu i stabilnost promeni "dva aviona Rusa"? Tako da je to samo trenutna situacija, kaže Đoković.

- Podigle su se kirije najviše u opštinama u centru Beograda, a to su Savski venac, Vračar i Novi Beograd. Podignute su, nažalost, puno, od 20 odsto, pa čak i do 40-50 odsto. Dok u drugim delovima grada nije toliko. Tu jesu podignute cene 5-10 odsto, ali prvenstveno zbog inflacije. Ne treba globalizovati. Jesu podignute cene, ali samo u nekim segmentima na određenom tržištu ekskluzivnih stanova i kuća. Rusi preferiraju takvu lokaciju da im je sve na jednom mestu, prvenstveno posao, objašnjava on.

Na pitanje o mogućnosti da stanodavci isteraju stare stanare da bi izdali stan Rusima, Đoković kaže da je čuo za takve slučajeve, ali kaže da to nije dobar potez ni sa poslovne, ni sa ljudske strane.

- Stanodavci zbog nekoliko većih kirija, isteruju stare zakupce, a to nije poenta u ovom poslu. Suština zakupa je da imate kontinuitet 365 dana ili nekoliko godina. Ako dođu Rusi i stanodavac im iznajmi stan na četiri ili pet meseci, pa posle njih hoće ponovo da izdaje po toj ceni, neće moći da nađe zakupca, što neminovno dovodi do gubitka. Ratno profiterstvo nikada nije dobro - zaključuje Đoković.

Cene mesečne kirije u Beogradu

Mesečne cene luksuznih nekretnina se kreću od 1200 evra do preko 5.000 evra. U centru prestonice, na Tašmajdanu trosoban stan od ravno 100 kvadrata sa garažom se izdaje za 1.500 evra. U Kneza Miloša ista kvadratura se nudi za 2.800 evra. Dok novogradnja kod Kalenić pijace na Vračaru, tačnije veliki stan od 180 m2, iznosi 3.600 evra za mesec. U blizini Hrama Svetog Save ekskluzivan stan sa nekoliko soba izadaje se za 4.000 evra!

Na primer, na sajtu Nekretnine. rs se može videti da je mesečna kirija za stan površine 84 m2 iznosi 600 evra u Bloku 30 na Novom Beogradu. Na Zvezdari, tj. u Bulevaru kralja Aleksandra, trosoban stan od 63 kvadrata se izdaje za 900 evra. Dok se recimo u Zemunu stan prosečne kvadrature od 50 kvadratnih metara izdaje za 500 evra mesečno, a garsonjera na Vračaru od 39 kvadrata za 400 evra.

Autor: