Kako je muškarac iz Zemuna uspeo da PREŽIVI PAD SA ŠESTOG SPRATA?! Šanse za to su u domenu teorije, ali postoji jedna situacija u kojoj je to IPAK MOGUĆE

Neverovatna slučaj iz beogradskog naselja Galenika, gde se dogodila nesreća u kojoj je muškarac, navodno, skočio sa 6. sprata zgrade i ostao živ, šokirala je danas Srbiju!

Njegov skok je odmah prijavio komšija, koji ga je s prozora video kako proleće.

- Kada se komšija nagnuo kroz prozor da vidi šta se dešava, ugledao je muškarca na zemlji kako samo ustaje i otresa prašinu sa sebe. Potom se vratio u stan, piše Telegraf.

Tragajući za proverom ove neverovatne vesti, novinari Blica su najpre dobili potvrdu da je ona tačna, jer muškarac iz naselja Galenika jeste zaista preživeo pad sa visine već od 20 metara i nalazi se u Zemunskoj bolnici, gde je zbrinut, ima povredu plućne maramice i svestan je. Biće prebačen u Urgentni centar, ali iz bolnice za sada nisu mogli da potvrde nikakve detalje ovog događaja.

Ipak, postavlja se pitanje kako je neko uspeo da preživi pad sa toliko visine. Šanse za to su, kako saznajemo, u domenu teorije, a postoji jedna situacija, ili bolje rečeno stanje, u kojem je čudo ipak moguće... Postojala je pretpostavka da je ovaj muškarac eventualno bio pod lekovima koji su opustili njegovo telo i tako ublažili udarac, međutim, prof.dr Milorad Jerkan kaže za "Blic" da to ovde nije slučaj, već da po sredi može biti nešto sasvim drugo, a to je ugao pod kojim je udario u tlo.

- Rekao bih da je u pitanju sreća da neko padne sa te visine i preživi. Jer imamo silinu udara, verovatno je uspeo da padne pod takvim uglom da ne ugrozi nijedan vitalni organ. Ne možemo tražiti medicinsko opravdanje da je on sada neko ko može da preživi tu silinu udara o zemlju, beton, ili gde već da je udario. Kada neko padne sa šestog sprata, gotovo da ne može preživati, osim kažem, ako padne pod nekim uglom da ne ugrozi vitalne organe, ali to je retkost, kaže za "Blic" prof.dr Milorad Jerkan.