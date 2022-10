POSKUPELE I POGREBNE OPREME: Šatre za 1.000 ljudi, narikače za 200 evra, a NAJSKUPLJI SANDUK KOŠTA ČAK 3.000! Evo šta trgovci kažu!

Talas poksupljenja nije zaobišao ni prodavnice pogrebne opreme, pa su troškovi sahrane sada i u unutrašnjosti Srbije nekoliko hiljada evra.

Ožalošćeni kupci često kažu da je smrt za pojedine veoma unosan biznis. Ipak, ima onih kojima visina cena ne predstavlja problem i o štednji ne razmišljaju, stoga je u pojedinim prodavnicama pogrebene opreme ponuda prilagođena i onima sa dubljim džepom.

Aliminijumski sanduk, takozvani sarkofag, koji košta preko neverovatnih 300.000 dinara ima svoje mušterije, jer je nekima važno kako će i u čemu otići na onaj svet.

- To su sarkofazi od aluminijuma, koji mogu da traju više od sto godina pod zemljom, za razliku od klasičnih drvenih čiji je rok trajanja do pedeset godina. Hermetički je zatvoren između poklopca i donjeg dela, čime se usporava truljenje kako tela tako i samog sanduka.

Mnogi sanduci koji su pravljeni od drveta usled nekvalitetne obrade često mogu da satrule i pod teretom zemlje se unište, ovi su dugovečniji zbog čega se pojedini i odlučuju da ih kupe, kazala je za RINU direktorka čačanskog privatno - komunalno preduzeća Funeralija Danijela Marinković.

Ovi sarkofazi su najskuplji koji se mogu naći na tržištu, a godišnje se proda samo njih nekoliko upravo zbog paprene cene.

- Cena nije mala, oni se kreću oko 350.000 dinara. Najčešći razlog zbog kog ih pojedinci kupuju jeste da se oduže najmilima koji su to na neki način zaslužili, pa čak i svojim bakama i dekama koji su im ostavili neka ogromna nasledstva - dodala je Marinkovićeva.

Ono što je postalo očigledno u poslednjih par godina jeste da sve više klijenta dolazi sa raznim, specifičnim zahtevima. Sahrane ponekad broje veliki broj ljudi, ogromne šatre a neretko se angažuje i muzika.

- Mi smo možda i prvi u Srbiji počeli sa tim da se sve za sahranu može naći na jednom mestu, kao kada dolazite neki drugi događaj da zakažete. Od same kupovine grobnog mesta, hrane i pića, postavljanja šatri do 1.000 ljudi, čak do unajmljivanja narikača što se kreće oko dodatnih 200 evra - istakla je Danijela.

Ona je dodala da pored standardnih zateva postoje i oni malo čudniji poput onih da imućniji ljudi koji su stekli dosta novca, nekoliko hiljada evra stave u garderobu pokojnika i tako ga isprate na onaj svet, pa čak i do garderobe koju stave u kovčeg da pokojnika isprate a da mu ne bude hladno.

- Zbog sve češćih čudnih zahteva, mi kao preduzeće sve fotografišemo i dokumentujemo, kako ne bi napravili neku kontra reakciju, jer dešava se da ljudi stavljaju pored novca puno dragocenih stvari i nakita - naglašavaju iz ovog preduzeća.

