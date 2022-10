PET OPASNIH ZAMKI U KOJE UPADAJU RODITELJI: U ovim situacijama dete ne bi smelo da ostaje BEZ NADZORA!

Svakodnevno smo svedoci situacija u kojima, nažalost, dolazi i do tragičnih ishoda zbog nepažnje roditelja, staratelja i drugih odraslih osoba.

Prema Porodičnom zakonu u Srbiji decu predškolske dobi i mlađe mališane roditelji ne smeju da ostavljaju bez nadzora, a sa tim se slažu i stručnjaci. Međutim, nemoguće je i nije čak ni preporučljivo držati ih pod staklenih zvonom, zbog čega je najbolje saslušati profesionalce koji rade preventivno da do nesrećnih slučajeva ne dođe, ali čak i ako roditelj upadne u zamku i pogreši, postoji način da sve prođe što bezbolnije.

Dete ima deset godina, roditelji smatraju da je veliko i da bi možda već moglo da ostaje samo dok su na poslu. Nažalost, svedoci smo velike tragedije letos u Beogradu kada je desetogodišnjak koji je bio sam u stanu pao sa devetog sprata i podlegao povredama.

Preporuka stručnjaka je da deca mogu ostati kod kuće sama na duže, pola dana, recimo, kada imaju 12 i više godina. To je povezano sa njihovim mentalnim sklopom jer u tom uzrastu poimaju socijalne relacije i imaju pojam o vremenu. Može im se sve objasniti, kaže psiholog Dragana Ćupurdija.

- Zato deca plaču u početku u vrtiću? Jer nisu sigurni da li će roditelji doći po njih. Ali, kada se iz dana u dan ponavlja ista situacija i naviknu i postanu sigurni da će neko doći po njih nema više straha i plača. Iznimka je u slučaju da dete ima starijeg brata ili sestru koje ume da vodi računa o sebi i da brine o mlađem od sebe. Ipak, od starije braće uglavnom su odgovornije starije sestre, one rade sve što kažu mama i tata – kaže Ćupurdija i savetuje da decu nikada ne ostavljamo same iznenada, već postepeno. Prvi put pola ili čitav dan je naglo i moglo bi da bude traumatično.

Čak i kada imaju 12 i više godina ne treba ih duže vreme ostavljati same. Roditelji ne bi smeli da odu za vikend negde i ostave u stanu ili kući dete čak ni do 18. godine, kažu stručnjaci. Razlog tome je što u periodu adolescencije lako mogu da naprave haos u kući, da se napiju, povrede ili urade bilo šta drugo što bi bilo štetno po njihovo zdravlje.

Ni na kratko ne ostavljati decu u autosedištu

Samo da skoknem do pekare i ne može ništa da se desi! Nažalost, dešavalo se i dešava se da automobil sa detetom odnese pauk, da lopovi iskoriste trenutak i sa kolima ukradu i dete, a posebno je opasno leti to činiti, jer zbog vrućine u zagrejanom automobilu dete može da dobije toplotni udar.

Slučaj krađe automobila u kojem je bilo samo dete dogodio se pre pre oko deset godina na Voždovcu. Na sreću se sve dobro završilo i sedmogodišnjak i auto su vraćeni bez posledica, ali je majka preživela ogromnu traumu.

Poruka stručnjaka u ovim situacijama je da dete nikada ne treba ostavljati samo u kolima, već ga uvek treba voditi sa sobom.

Takođe, automobilu treba zaključavati da dete samo ne bi ušlo tokom igre u njega. Treba učiti dete da ne sme da dira dugmiće i ostalo što bi moglo da ugrozi njegovu bezbednost u vozilima. Spasilac – vatrogasac kaže da je bilo situacija da i roditelj ostane zajedno sa detetom zaključan u kolima ili da se brava sama zaključala, a dete je bilo samo u kolima dok je majka bila u pekari, a to je veliki problem kada su tropske temperature.

-Imali smo slučaj da je žena otišla do pekare, auto se sam zaključao, a ključ je bio u autu. Nije mogla da izvadi dete koje je bilo vezano na zadnjem sedištu. Srećom, ključar je bio pored i profesionalno je otvorio vrata, nismo morali da razbijamo staklo. Ali, dešava se i da roditelji odu da bace smeće i ne zaključaju vrata, a dete onda sa unutrašnje strane zaključa, pogotovo kada su manja deca. Provaljujemo ili ulazimo kroz prozor, kroz susedne terase. Zato najbolje je da imaju vrata koja mogu i sa spoljne strane da otključaju kada su zaključana iznutra. Svakako da dete ne treba ostavljati samo u vozilima.

Opasnosti od požara

Grejanje na drva, neispravni uređaji, otvorena ložišta i druge situacije koje mogu da izazovu požar ili dim su veoma opasne kada su deca sama, međutim, čak i ako su roditelji kod kuće situacija može lako da izmakne kontroli. Nedavno se dogodila tragedija u Srbiji u kojoj je zbog kvara na agregatu život izgubio devetogodišnji dečak. Drugi tragični slučaj je gušenje dečaka zbog zapaljene šerpe.

- Ako su neispravni uređaji, ložišta i drugo onda je sve problem. Peći i drugi uređaji ne bi trebali da budu u prostorijama u kojima se spava zato što postoji mogućnost da dođe do povećane koncentracije dima, smanjenja kioseonika i onda se javlja vrtoglavica, nesvest, ali može da nastupi i smrt. Može da dođe i do požara ako iskoči varnica u prostoriji i to sve povećava opasnost. Treba voditi računa da su ložna mesta ispravna, da prilikom loženja nema varnica i obavezno treba proveravati dimnjake, jer i dimnjak može da se zapali i napravi požar u kući – kaže sagovornik.

On ističe da ako dođe do požara ili je u prostoriji dim roditelj odmah sa decom mora da napusti prostoriju i zatvori vrata za sobom da se požar ne bi proširio na ostale delove kuće i da pozove 193. Tome treba učiti i decu ukoliko se nađu u situaciji koja je opasna po život zbog dima ili vatre.

Plaža i kupališta velika opasnost

Dete je u plićaku vidite ga, ali da li je to situacija u kojoj bezbedno možete sedeti. Čak i ako nije u vodi, već se igra nedaleko od vas na plaži, stručnjaci kažu da ne bi smeli nikada da ga ostavljate bez nadzora.

Kristina Miladinović, instruktor u Udruženju spasilaca na vodi, kaže za „Blic“ da je velika razlika između utapanja starijih osoba i dece i da je važno znati da dete nema razvijenu svest da se to njemu dešava, i neće dozivati u pomoć, zato se kaže da dete tone kao kamen.

- Može se dogoditi da to bude samo trenutak nepažnje, da se roditelj okrene, i da dete bude ispod površine vode. Savet je da roditelj uvek bude pored svog deteta. Često roditelji deci stave mišiće ili šlauf i misle da je bezbedno, a upravo, samo trenutak nepažnje može da dovede do situacije da dete podigne ruke, isklizne iz šlaufa. Nije dovoljno da ga posmatraju sa plaže. Roditelji se često pozivaju na to da dete ume da pliva, ali treba napraviti razliku između veštine plivanja i održavanja u vodi - kaže Kristina Miladinović.

Ona posebno napominje da dubina nije stvar koja treba da odlučuje o tome gde će biti roditelj kada je dete u vodi.

- I na plaži i u vodi, roditelj treba da bude pored deteta i samo na taj način je dete zaista bezbedno.

Dete u liftu, u taksiju, na stepeništu....

Pojedina deca se plaše vožnje liftom, ali mnoga jedva čekaju da uđu u lift i pritiskaju dugmiće. Kolko su bezbedni? Vole da se voze i taksijem, trče stepeništem i usput mogu da sretnu strance koji ne moraju da bude dobronameran.

Psiholozi kažu da su se deca nekada uvek igrala ispred zgrada u kojima su stanovali i nije im trebao poseban nadzor. Tako bi trebalo da bude i sada.

- Deca treba da idu peške ili da voze dečiji bicikl, a ne da se voze taksijem, a sada čak i u školu dolaze taksi vozilima. Nije ni u redu da se maloletno lice vozi sa nepoznatom osobom, bez obzira što je u pitanju taksi. To ni zakonom ne bi trebalo da bude dozvoljeno. Što se tiče lifta, dobro je da ide uvek sa nekim u lift da bi prestao da se boji ukoliko je plašljiv. Nije loše da roditelj iscenira da se lift zaustavio na pola sprata i da objasni detetu šta onda da radi, prvenstveno da se ne uspaniči. Deca sve uče, a mi smo im obrazac ponašanja, i u liftu i ispred zgrade, svuda. Ne treba forsirati nikada dete : „sada ideš sam ili sama, jer smo tako procenili da je u redu“, već treba pitati dete da li smatra da bi mogao sam u lift, recimo, ako biste ga čekali. Dete koje je šesti ili sedmi razred može da ide javnim prevozom i da je to mnogo primerenije od vožnje taksijem - savetuje psiholog Dragana Ćupurdija.

- Kada dete uđe u taksi i vidi nepoznatu osobu ni njemu nije prijatno, a to što je neko taksista ne znači da je dobar čovek – zaključuje.

Decu ne treba ostavljati same noću, a tokom dana njihov samostalni boravak u kući treba svesti na nekoliko sati. Pred takvu situaciju dobro je dogovoriti pravila koja se moraju poštovati dok se mama i tata ne vrate :

- nikome ne treba da otvaraju vrata, osim roditeljima

- ako su pogrejavali ručak ili koristili neki od kućnih aparata moraju da provere da li su ga isključili

- ako se dogodi nešto zbog čega su ugroženi moraju znati kako da izađu iz stana, recimo, kuda i kako da beže ako dođe do požara

- da znaju gde se nalazi spisak telefonskih brojeva policije, hitne pomoći, vatrogasaca.



Autor: