Treba da čuvamo znanje koje smo nasledili, mnogi su se potrovari i propatili da bi videli da li je nešto lekovito i otrovno ili nije, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK travar Olivar Stanojević.

Stanojević je rekao da je Srbija puna nadrilekara, dodaje da ipak ima onih koji svoj posao rade i pošteno i skromno.

- Ja svoju decu vodim kod lekara i poštujem medicinu. 1987. sam ušao u sve ovo, moram da kažem da sam se sebi posle dve tri knjige učinio kao da znam sve, i kako godine idu, što više učim, shvatam da sam sve manji i verujem da ću se kao prah vratiti tamo odakle sam i potekao – rekao je Stanojević.

Kako kaže, mnogi su se potrovari i propatili da bi videli da li je nešto lekovito i otrovno ili nije.

- Moja majka je obolela 1986. godine, tada sam bio u Sarajevu, i neki stari deda mi je na pijaci dao neke čajeve. Ona se posle toga preporodila, a ja sam kasnije kupio tu knjigu koju sam video kod njega – rekao je Stanojević.

Kako je rekao, on je za to da bilje bude preventiva. On je rekao da ako organizam polako pripremate, i dobro naoružate, bićete spremni za „neprijatelja“ i dobićete „rat“ sa vrlo malim snagama.

- Pojavljuju se raznorazni ljudi koji navodno leče sve bolesti. Ja volim skromno da prilazim stvari, smatram da ove biljke treba pažljivo koristiti – rekao je Stanojević.

On je rekao da je jako bitno gledati svaki organizam posebno, ako i to da li pacijent koristi lekove i da li mogu da se kombinuju sa određenim biljkama.

Prof. dr Miljko Ristić, rekao je da je imunitet jedan od najvažnijih faktora za očuvanje zdravlja i produžetka života.

- Ne treba biti preterani filozof. Najbitnije je voditi zdrav život, pre svega imati uredan san. Imunitet poboljšava i fizička aktivnost, kao i ishrana koja bi trebalo da bude prirodna – rekao je Ristić.

Kako kaže, bitno je što manje jesti jela koja se peku na roštilju.



- Zna se sigurno da osobe koje se češće hrane na taj način, potencijalno su u većini za dobijanje kancera digestivnog trakta – rekao je Ristić.

Profestor je rekao da je san jako važan. Dodaje da deca predškolskog uzrasta treba da spavaju 8 sati i više, dok odrasli ne bi smeli da imaju manje od 6 sati sna.

- Treba konačno uvesti obrazovanje opšteg karantera kada je medicina u pitanju. Jedan čas nedeljno je dovoljan da se deci objasni od malih nogu šta i kako je dobro. To je neka zanimljiva nauka, na neki način spada u opštu kulturu – rekao je Ristić.

Rade Lakić, kostolomac, rekao je da se 90 posto ljudi žali na želudac. Dodaje da se kod njega dolazi samo jedanput i to je to, kao i da on odmah kaže da li nekome može da pomogne ili ne.

- Kada je čovek normalan on će da vam da savet. Dešavalo mi se da dolaze ljudi koji kažu da nemaju novca, ja sam i takve primao, nije problem. Ti ljudi zaista su jako zahvalni – rekao je Lakić.



