'MOLIM VAS, NEMOJTE MI SE IZVINJAVATI' Priča iz taksija se masovno deli Srbijom i čita se uz suze!

Možda bi ova planeta zaista bila lepše mesto za život, kada bi na svet gledali očima deteta, onom njihovom neukaljanom i čistom dušom. Najbolji primer toga, dolazi nam iz grada sa Morave, Čačka, gde je jedan autistični dečak jednim gestom pokazao koliko je ponekad malo potrebno da se bude čovek.

Jedan takav susret protkan iskrenim emocijama, na Tviteru je opisao Čačanin koji se na ovoj mreži potpisuje kao "Grof od Kačulica". Naime, u priči koja je objavljena prošle godine, a sada je ponovo aktualizovana, on je opisao susret sa jednom majkom i njenim detetom, za koje je kasnije saznao da je autistično. Razgovor koji je vodio sa mališanom i njegovom mamom, pretočio je u niz tvitova, koji su kod mnogih po čitanju, izazvali i suze.

Uz dozvolu autora, priču vam prenosimo u celosti:

Pred kraj smene se uvek unervozim iako danas nije bila tolika gužva u špicu. Dolazi poznata adresa sa koje sam već vozio nekog srednjoškolca u školu. Mladi zvrndov večito kasni, ali dobro plaća. Krećem. Ispred zgrade nema uobičajenog putnika.

Do kraja vožnje mi je pričala o njegovoj ljubavi prema životinjama, kako predivno crta ljudske likove, kako u vedrim noćima zna da po celu noć netremice gleda u Mesec... Dok sam vraćao kusur, dečak je ponovo ustao.



Ovoga puta mi je spustio dlan na obraz, potom opipao okvir naočara: "Ćao." "Ćao." Lepo je biti deo tog sveta iza pogleda tih krupnih, tamnih očiju, dubokih kao ni jedne druge.", napisao je on na kraju priče, koja je doslovno rasplakala veliki broj tviteraša.



