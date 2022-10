SKOČILE CENE NOĆENJA: Minimum 120 evra samo za smeštaj na Kopaoniku i Zlatiboru u novogodišnjoj noći bez hrane, pića i proslave

Na sajtovima za bukiranje može se primetiti da su cene u odnosu na prošlogodišnji doček na popularnim srpskim planinama skočile

Do Nove godine ostalo je dva i po meseca. Mnogi su počeli da se raspituju za smeštaj na Kopaoniku i Zlatiboru za doček, a neki su već i rezervisali. Cena za samo jednu noć, onu najluđu, između 31. decembra i 1. januara, minimum je 120 evra po apartmanu za dve osobe! Što će reći - bez hrane, pića i odlaska na proslavu.

Na nekim od poznatih sajtova za bukiranje smeštaja, ukoliko se pretražuje za porodicu s dvoje maloletne dece, trošak se uvećava. Ukoliko na neki od dva planinska turistička centra odete, recimo, neki vikend u oktobru ili novembru, bez problema ćete naći fino mesto za nekih pedesetak evra ili koji evro više. Dobro, novogodišnja noć je novogodišnja noć i tada je sve skuplje... Ali opet, zar nije previše?!

Na krajnju cenu treba dodati i potrošeno gorivo, tako da je sveukupno boravak na planini za Novu godinu većini građana Srbije preskup.

Sve je u odnosu na prošlu godinu poskupelo, a mnogi će verovatno pomisliti da je suludo dati 120 evra za smeštaj za jednu noć kada je ne biste ni proveli u sobi, već u nekom restoranu ili na trgu... Neki će platiti. Sve ima svog kupca.

Ukoliko se dve osobe odluče da rezervišu smeštaj na Kopaoniku za novogodišnju noć, platiće od 13.000 do 29.000 dinara. Ukoliko smeštaj rezervišu dve odrasle osobe s dvoje dece, i raspon cena je veći - od 15.000 do 45.000 dinara.

Ako se pak dve osobe odluče da odu na kratak novogodišnji odmor i rezervišu smeštaj, recimo, od 30. decembra do 2. januara, to će ih koštati od 12.000 do 52.000 dinara. Porodicu s dvoje dece ova tri noćenja koštaće od 35.000 do 60.000 dinara.

Situacija sa energentima utiče na cene

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta, naveo je da se još ne zna kakve će biti cene aranžmana za novogodišnje praznike koje će ponuditi turističke agencije.

- Imamo problem jer cela Evropa još nije izbacila cene, nemamo još uvek uvid u to. Recimo, u Austriji se razmišlja o tome da skijališta rade samo za udarne termine zbog cele situacije sa energentima. Očekujemo da ćemo početkom novembra dobiti cenovnike. Sigurno je da će aranžmani poskupeti u odnosu na prethodnu Novu godinu, ali ne možemo da kažemo da li će to biti 15 ili 20 odsto. Sve je poskupelo, logično je očekivati da će i ovo poskupeti.

Kada je u pitanju Zlatibor, jedno noćenje, 31. decembra na 1. januar, za dvoje odraslih košta od 13.000 do 23.000 dinara, dok je za dvoje odraslih i dvoje dece potrebno izdvojiti od 13.000 pa do 50.000 dinara.

Ako se dvoje odraslih odluči da boravi na Zlatiboru od 30. decembra do 2. januara, platiće od 35.000 dinara do 55.000 dinara. Sve ovo s dvoje dece košta u proseku od 40.000 do 65.000 dinara.

I sve to ako se rezerviše sada!

Ukoliko odvojite malo vremena, možete sada pronaći smeštaj za četiri dana koji je cenovno isti kao jedna noć krajem decembra i januara.

Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da se negde i očekivalo da će doći do rasta cena hotelskog i apartmanskog smeštaja s obzirom na aktuelnu situaciju i rasta cena energenata, ali i rasta cena generalno.

- Do Nove godine će sigurno još biti povećane cene smeštaja. Oko praznika se uvek rasproda i ono malo slobodnih apartmana koji ostanu, ljudi i tada dižu cene, što je negde i očekivano. Kod hotela će to biti drastičnije, a kod privatnog smeštaja u naseljima neće biti toliko izraženo, tu će moći ponešto i da se nađe - naveo je Stevanović.

