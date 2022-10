AMSS UPOZORAVA: Izmene u saobraćaju zbog radova na putevima

Prema informacijama Puteva Srbije, na auto - putu E-70, kod petlje Pećinci - Kuzmin, u oba smera najavljeni su radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na delu puta do 15. oktobra .

Za saobraćaj je zatvorena zaustavna saobraćajna traka u dužini do pet kilometara, a saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

Na auto-putu E-70, kod petlje Sremska Mitrovica - Ruma u smeru ka Beogradu planirani su radovi na popravci zaštitne žičane ograde do 30.oktobra.

Za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka u dužini od 400 metara.

Kako je navedeno u saopštenju, na deonici Preljina - Konjevići izvode se radovi na sanaciji kosine nasipa od 10. do 13. oktobra u periodu od 7 do 17 časova, uz naizmenično propuštanje vozila, regulisano semaforima.

Na deonici Brodarevo-Žuti Kuk najavljena je obustava saobraćaja od 10. do 17. oktobra od 9 do 11 i od 14 do 16 časova zbog radova na sanaciji odrona kosine.

Alternativni putni pravac je Kolovrat-Jabuka.

Putevi Srbije ukazuju da je na auto-putu E-75, između petlji Feketić i Bačka Topola u smeru ka Subotici, u periodu od 07. do 11. oktobra u zoni radova na zameni dilatacionih spojnica za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom.

