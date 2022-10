Cene nekretnina u Srbiji su velike jer je i potražnja velika, očigledno da ima ljudi koji su spremni da plate, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK Nenad Đorđević, predsednik Upravnog odbora Klastera nekretnine.

- Obzirom da preko 85 odsto kupaca na tržištu nekretnina kupuje nekretnine iz sopstvenih sredstava, možemo reći da je tržište likvidno. Suština je dosta jednostavna. Dešava se isto što se dešavalo i pre 10 i pre 50 godina, naši ljudi investiraju sredstva u nekretnine i najveći broj kupaca su oni koji su već prodali svoj stan - rekao je Đorđević.

Kako kaže, u ovom trenutku imamo pojačanu tražnju, jer, kako dodaje, u okolnostima kada imamo praktično svetski rat, ljudi žele da ulože svoj novac u ono što je najsigurnije.

- Mnogi ljudi i dalje nemaju poverenja u banke i tradicionalno ulažu u nekretnine. Ispostavilo se da i u najkritičnijim situacijama, kao što su ratovi, sredstva koja su bila uložena u nekretnine su ljudima ostala. I devedesetih godina, kada se pogleda cela situacija, imali smo visoke cene nekretnina na tržištu - rekao je Đorđević.

Kako kaže, cene su počele da rastu negde od 2018. godine, ali su u drugoj polovini 2021. godine do danas najviše porasle.

- Nisu porasle samo cene, porastao je i obim trgovanja. Mi smo 2020. godine imali promet od oko 4,1 milijarde evra, da bi 2021. prešao 6 milijardi. To mora da se odrazi i na cene. Tražnju generišu dve stvari, prvi faktor da se tradicionalno investira u nekretnine, ali i potreba ljudi da osiguraju novac u ovim nestabilnim okolnostima - rekao je Đorđević.

Kako kaže, cene nisu "naduvane" jer, objašnjava, one se prave prema određenom proseku, i dodaje da one nisu toliko velike kao što se to piše u štampi.

- U toku prethodne godine, prosek za Srbiju je bio oko 1.500 evra po kvadratu - rekao je Đorđević.

