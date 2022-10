VOZAČI, PAŽNJA - Evo gde se odvijaju radovi na putevima!

Na auto-putu E-763, tunel Trbušani, smer ka Pakovraću, za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka, saopštilo je danas JP "Putevi Srbije".

Na auto-putu E-75, petlja Ostružnica - petlja Orlovača (II faza), radovi na rehabilitaciji desne kolovozne trake do 25. oktobra do 15 časova, sledećom dinamikom:

- smer Novi Sad-Niš, na službenom prolazu km.197+525 saobraćaj se vraća na desnu stranu do km.198+662 ( ispred tunela Lipak ) u preticajnu traku suprotnog smera. Petlja Ostružnica se vraća u pun program saobraćaja.

- smer Niš -Novi Sad, za saobraćaj je zatvorena preticajna traka.Saobraćaj će se odvijati voznom trakom.

Auto-put E-763, Ub - Lajkovac, smer Beograd - Čačak, zbog radova na putu izmenjen režim saobraćaja, do 11. oktobra. Za saobraćaj zatvorena vozna saobraćajna traka i saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom.

Do 13. oktobra do 15 časova, radovi na košenju putnog pojasa na delu državnog puta I A reda broj 2, deonica Preljina - Pakovraće, u smeru ka Pakovraću.

Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna saobraćajna traka.

Do 15 časova, radovi na košenju putnog pojasa na delu državnog puta I A reda broj 2, deonica Obrenovac - Ub, u smeru ka Surčinu.

Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna saobraćajna traka.

Auto-put E-70, petlja Pećinci - petlja Kuzmin, u oba smera, radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije, do 15. oktobra u toku svetlog dela dana.

Radovi se izvode u pokretu. Za saobraćaj zatvorena zaustavna saobraćajna traka u dužini do 5 km, saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

Preljina - Konjevići - radovi na sanaciji kosine nasipa do 13. oktobra od 7 do 17 časova, uz naizmenično propuštanje vozila.Mali Požarevac - Vlaško Polje, kod mesta Senaja - radovi na sanaciji klizišta do 10. novembra od 7 do 17 časova, uz naizmenično propuštanje vozila. Alternativni putni pravci Mali Požarevac - Popović i Đurinci - Vlaško Polje.

Prema informacijama Uprave granične policije u 7.30 časova:

-na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 90 minuta,

-na graničnom prelazu Kelebija, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 120 minuta,

-na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna vozila je 180 minuta,

-na graničnom prelazu Šid, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.