Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prisustvovao je regionalnoj konferenciji službi unutrašnje kontrole „Izgradnja kapaciteta policije za sprečavanje slučajeva korupcije na graničnim prelazima“, koja ima za cilj unapređenje međunarodne saradnje između službi unutrašnje kontrole, a tokom koje su predstavljena iskustava u oblasti primene preventivnih mehanizama u cilju sprečavanja korupcije unutar sistema.

Ministar unutrašnjih poslova Vulin istakao je da izuzetno ceni rad pripadnika Sektora unutrašnje kontrole MUP-a, kao i da su oni tu da štite zakon, ali i moral pripadnika policije.

„Vi ste izabrali da štitite zakon i važnije od zakona, da štitite moral pripadnika policije. Da štitite ono što bi policajac morao da bude, ne ono što jeste, već ono što bi morao da bude. I ako slobodno mogu da kažem, poznajući policiju, vi ste najveći idealisti u Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer vi i dalje u ovom teškom i čudnom svetu čvrsto verujete da je pravda moguća, a bez tog uverenja, nema ni pravde", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

„Vi ste policajci koji hapse policajce, to je vrednije i više, nego oni koji hapse one sa druge strane linije. Kada dođe trenutak da birate između bezuslovnog poštovanja zakona i morala i toga da zaštitite nekoga sa kojim ste proveli život, kada to prelomite, i kada ostanete uz zakon i moral, bez obzira koliko vas to bolelo, jer to ne može da ne boli, kada tada stanete na stranu zakona i morala, ne samo da ste dostojni da se nazovete policajcima, nego sa ponosom možemo da kažemo da ste ljudska bića koja su pobedila sebe“, kazao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji Sara Groen poručila je da Misija OEBS u Srbiji promoviše bezbednosni sektor i da je on izuzetno značajan i važan.

„Uloga službi unutrašnje kontrole u svim zemljama je ključna. OEBS je organizovao niz obuka. Drago nam je što vidimo regionalnu saradnju kada je borba protiv korupcije u pitanju. Razmena iskustava i dobre prakse donosi dobre rezultate. Zahvaljujemo se ministru Vulinu na podršci“, poručila je zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji Sara Groen.

Pomoćnik ministra i načelnik Sektora unutrašnje kontrole Dejan Kovačević posebno se zahvalio ministru unutrašnjih poslova Aleksandru Vulinu na podršci u radu Sektora unutrašnje kontrole za sve ovo vreme.

Na regionalnoj konferenciji učestvovali su predstavnici unutrašnjih kontrola Republike Rumunije, Bugarske, Crne Gore i Severne Makedonije.

Autor: