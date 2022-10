PREPOZNAJTE DA LI SINDROM SMRZNUTOG RAMENA! Fizioterapeut za Pink: Ne zanemarujete bol u ramenu! Što se duže čeka, duže je i lečenje

Sindrom smrznutog ramena podrazumeva bolno rame odnosno skup simptoma koji čine sam bol i ograničena pokretljivost unutar ovog zgloba, rekao je za Pink Miloš Mrkić fizioterapeut i kiropraktičar.

Kako navodi, problematika je izuzetno složena koju čini više struktur između ostalog kosti, ligamenti, mišići, tetive, burze, krvni sudovi, nervi...

- Izuzetno je mnogo struktura koje okružuju ovaj zglob i samim tim čim je tako odmah je veća mogućnost za neku povredu, a znamo svi da je rame jedno od najpokretljivijih zglobova u našem teli i veliki broj aktivnosti obavljamo upravo rukom i ramenom. U takovoj situaciji kada dođe do ponavljajućih pokreta bilo prethodnih nekih trauma povreda, imobilizacije ramena, doći će i do stvaranje uslova koji kasnije mogu da rezultiraju time da se stvori sindrom smrznutog ramena - objašnjava Mrkić.

Kako kaže, pacijenti koji imaju smrznuto rame najviše se žale na bol i na smanjenu pokretljivošću samog ramena.

- Kada se to desi to zanči da je stanje već kritično i podrazumeva određeno reagovanje i delovanje na samu problematiku - navodi Mrkić.

Prema njegovim rečima, to može da bude bol koji se javlja tokom noći u mirovanju, međutim vrlo često osobe pri izvođenju bilo koje aktivnosti nemaju mogućnost da izvode pokret na onaj funkcionalan način kakobi trebalo da izvode.

- To su bilo koje radnje koje podrazumevaju podizanje ruke, recimo ukoliko podižemo ruku iznad nivoa glave ili treba da dohvatimo nešto sa neke police, ili u autu kada trebate da se okrenete da dohvatite nešto, sve to radnje izuzetno znaju da budu bolne - navodi Mrkić.

Kako je rekao, sindrom smrznutog ramena može da se podvede i kao sindrom nelečenog ramena. Dodaje da ukoliko se dođe do toga da se čeka duže vremena naravno da će i smao lečenje trajati duže, iz razloga, kako kaže, što se mora prići obazrivo i lagano jer svaka upotreba sile na zglob koji je već bolan može da prouzrokuje još veću iritaciju.

- Prvo i osnovno moramo da vratimo funkciju ramenu i da povećamo pokretljivost, to ćemo uraditi određenim setovima elektro-terapija dakle laser, elektro terapija, magnetna terapija a u nekim situacijam primenjuju se i vežebe sve sa ciljem povećanja opsega pokreta sve to uz praćenje stručnog lica - kaže Mrkić.

Kako kaže lečenje može da potraje do par nedelja i to je neki optimum da se faza smrzutog ramena počne da se rešava i da dođe do olakšanja tih simptoma.