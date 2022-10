POZNATO KADA NAM STIŽE PRVI SNEG! Meteorolog Čubrilo izneo DETALJNU VREMENSKU PROGNOZU: Mališani će se oduševiti, a stariji... (FOTO)

U ovo doba godine uveliko počinju pitanja o snegu -kad će se prvi put zabeleti, ne samo na planinama?

Meteorolog Marko Čubrilo je na Fejsbuku izneo prognozu za naredni period, do kraja oktobra, ali i za prvi deo novembra i ujedno otkrio datum kada bi prvi sneg mogao da padne i u nizijama.

Za početak Čubrilo kaže da će danas nad južnim i delom središnjih oblasti regiona pod uticaem slabog ciklona nad Jadranom biti pretežno oblačno, ponegde uz kišu i pljuskove. Nad ostalim predelima biće uglavnom suvo, a na severozapadu i pretežno vedro. Dnevni maksimum biće od +14 do +22 stepena Celzijusa.

„U sredu nad istočnim delom regiona i dalje će biti dosta oblaka, ponege još uz kišu ili pljusak, dok će nad ostalim predelima biti više sunca. Dnevni maksimum biće od +14 do +16 u oblačnim i do oko +22 u sunčanim predelima. Od petka, pa sve do naredne srede pod dominantim uticajem anticiklona biće stabilno, suvo i relativno toplo vreme. Budući da su noći sve duže, noćno hlađenje je značajno, te će minimalne temperature biti od +5 do +12 stepeni Celzijusa. Dnevni maksimumi biće od +17 do +23 stepena Celzijusa. Ponegde je moguća pojava magle.“

Oko 20. oktobra očekuje se premeštanje jakog, hladnog, fronta koji bi doneo prolazno, ali jače pogoršanje, padavine i osetno zahlađenje uz sneg na planinama.



„Ipak tek za dan ili dva ćemo imati jasniju predstavu o razvoju vremena oko ovog datuma. S druge strane, modeli su dosta složni u proceni da će konkretan zaokret ka hladnijem vremenu ići tek krajem meseca, dok za dane posle 7. novembra trenutno postoji signal za moguću pojavu snega i u nižim predelima“, kaže Čubrilo i dodaje da je ta informacija podložna značajnim izmenama.

On ističe i ono što je za sada izvesno.

„Barem do oko 20. oktobra ostajemo u periodu pretežno suvog i prijatnog jesenjeg vremena, a za dane nakon toga ćemo naknadno videti.“

