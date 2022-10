I DANAS SMENA KIŠE I SUNCA! Evo kada se očekuje razvedravanje: DONOSIMO DETALJNU PORGNOZU ZA NAREDNE DANE!

U petak promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala na severu i istoku Srbije. Na jugu i jugozapadu Srbije oblačno sa kišom i svežije. Vetar na severu slab do umeren istočni i jugostočni, a na jugu Srbije slab promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 15°C na krajnjem jugu u Vranju do 21°C na severu Srbije. Uveče kiša prestaje na jugu. Temperatura u 22h od 11°C do 15°C.

Beograd: U petak promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 15°C.

Niš: U petak promenljivo oblačno i moguća je pojava slabe kiše. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 19°C. Uveče suvo.

Užički region: U petak promenljivo oblačno i moguća je kratkotrajna kiša. Vetar slab istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 12°C, a maksimalna od 17°C do 19°C. Uveče suvo. Na Zlatiboru i Tari je moguća slaba kiša i oko 12°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U petak promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala i pretežno suvo. Vetar slab istočni o jugoistočni, na jugu Banata umeren jugoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 11°C, a maksimalna od 19°C do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 12°C do 14°C.

Novi Sad: U petak promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala. Vetar slab do umeren jugoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 14°C.

Subotica: U petak promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna do 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 13°C.

Vreme narednih dana: U subotu pretežno sunčano i malo toplije. Vetar umeren jugoistočni u košavskom području, a u ostalim krajevima slab istočni i severoistočni. Na jugu Banata povremeno pojačan jugoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 11°C, a maksimalna od 19°C do 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 15°C.

U nedelju i početkom iduće sedmice sunčano i još malo toplije tokom dana, dok će jutra biti malo hladnija prema današnjoj prognozi i maglovita na zapadu i jugu Srbije. Maksimalne temperature malo iznad20°C, a ponegde do 25°C.

