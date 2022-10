IZUZETNO HLADNO JUTRO, A ONDA SUNCE I NADPROSEČNE TEMPERATURE! Evo kakva subota je pred nama - DONOSIMO PROGNOZU I ZA NAREDNU NEDELJU!

U subotu nakon hladnog jutra, tokom dana preovlađujuće sunčano i toplije od proseka za sredinu oktobra. Umerene oblačnosti biće tokom dana u Timočkoj Krajini, a na jugu i jugoistoku Srbije samo u toku jutra.

Vetar umeren jugoistočni u košavskom području, a u ostalim krajevima slab istočni i severoistočni. Na jugu Banata povremeno pojačan jugoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 11°C, a maksimalna od 18°C na istoku i jugoistoku do 23°C u Loznici i Valjevu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.Beograd: U subotu pretežno sunčano i toplije od proseka za sredinu oktobra. Vetar umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna do 21°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h 14°C.

Niš: U subotu pretežno sunčano sa malo oblaka ujutru. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 20°C. Uveče vedro.

VOJVODINA: U subotu nakon hladnog jutra, tokom dana preovlađujuće sunčano i toplije od proseka za sredinu oktobra. Vetar umeren jugoistočni, na jugu Banata povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 7°C do 10°C, a maksimalna od 20°C do 22°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

Novi Sad: U subotu pretežno sunčano i toplije od proseka. Vetar umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 21°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h 13°C.

Subotica: U subotu pretežno sunčano i malo toplije od proseka. Vetar umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 11°C.

Vreme narednih dana: U nedelju nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije nego u subotu. Vetar slab do umeren jugoistočni u košavskom području, a u ostalim krajevima slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 11°C, a maksimalna od 20°C do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 15°C.

Početkom iduće sedmice ujutru hladno i ponegde magla na zapadu i jugu Srbije, a tokom dana sunčano i znatno toplije od proseka za sredinu oktobra. Maksimalne temperature malo iznad 20°C, a ponegde do 25°C.



