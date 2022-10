Ove zime postoji "veća verovatnoća nego inače" da Evropa doživi značajno zahlađenje pred kraj godine, ali generalno bi zima trebalo da bude toplija od proseka, pokazuje nova dugoročna vremenska prognoza koju su izradili vodeći međunarodni klimatolozi.

Prognoza dolazi u trenutku dok evropske zemlje ubrzano pune svoja skladišta prirodnog plina, nadajući se da će preživeti zimsku sezonu grejanja bez ruskog plina.

- Moguće je znatno zahlađenje u decembru - rekao je za Politico Karlo Buontempo, direktor Službe za klimatske promene Copernicus pri Evropskom centru za vremenske prognoze, prenosi Index.hr.

Prognoza se temelji na podacima Centra i šest drugih nacionalnih prognostičkih centara. Buontempo ističe da ovu prognozu treba uzeti s dozom rezerve jer ključni faktori za predviđanje vremena za zimu u ranu jesen još nisu tu. Evropa se priprema za prvu zimu u jeku energetske krize.

- Izlazimo iz toplog leta. Znamo da su zime sve blaže, pa smo možda skloni misliti da će zima biti blaga i da ne moramo brinuti - kaže Buontempo.

- To možda i je slučaj, ali prognoza koju smo upravo objavili i naše razumevanje klimatskog sastava nas navodi da ukažemo da zapravo još uvek postoji šansa za vrlo hladni talas, a ove godine šansa za to pre Božića je veća nego u običnoj godini - rekao je.

Zahlađenje koje Buontempo spominje bilo bi povezano s tzv. blokadom, situacijom kada dugotrajni visoki pritisak dovodi do neoubičajenih istočnih vetrova i nižih temperatura nad Evropom. Trenutni klimatski uslovi ukazuju na to da je verovatnost tog događaja nešto veća nego inače, piše Politico.

Fenomen "El Ninjo"

Reč je o fenomenu "El Ninjo", a odnosi se na temperaturu površine mora koja je niža od prosečne u ekvatorijalnom Pacifiku i ako se ona zadrži do Nove godine, što se ne može sa sigurnošću predvideti, znači blažu drugu polovinu zime. Još nije formiran ni ključni faktor koji značajno određuje vremenske prilike u prva dva meseca u godini, a to je polarni vrtlog - veliko područje niskog pristiska vazduha u kojem vetar velike brzine kruži nad Arktikom. To onemogućuje bilo kakve čvrste prognoze u ovom trenutku.

"Pratite podatke o klimatskim sulovima"

Buontempo je pozvao evropske vlade da što više koriste postojeće podatke o klimatskim uslovima i verovatnim vremenskim obrascima za predviđanje mogućih razdoblja slabog vetra i niske količine padavina, a ne samo zbog planiranja akcija i pripreme za hladne udare.

- Imamo na raspolaganju veliku količinu besplatnih i otvorenih podataka - rekao je Buontempo. "Moramo ih pravilno koristiti jer je to postalo strateški veoma važno".

- Ova prognoza je još uvek neizvesna, ali energetska tržišta obično posvećuju veliku pažnju dugoročnoj prognozi za novembar jer je do tada u igri većina glavnih faktora koji oblikuju vremenske prilike za drugi deo zime - zaključio je Buontempo.

