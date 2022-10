OVO RADE SVI SRBI, A MOŽE DA BUDE KOBNO! Evo zašto lomljenje TABLETA može da bude čak i smrtonosno!

Stručnjaci upozoravaju na to da nisu sve tablete za lomljenje, jer postoji rizik da se izmeni njihovo dejstvo, čak i da izazove neželjene reakcije i toksičnost.

- Različite obloge na čvrstim lekovima mogu da maskiraju neprijatan ukus i miris, povećavaju stabilnost aktivne supstance, daju mogućnost postepenog oslobađanja aktivne supstance, selektivnost isporuke leka na ciljna mesta, smanjuju iritaciju sluzokože creva, itd. Lomljenjem takvih lekova narušio bi se omotač, a samim tim i njegova specifična namena - navodi direktorka Farmaceutske komore Srbije Tatjana Šipetić, piše Espreso.

Neki od lekova se proizvode tako da zaštite lek od agresivnog dejstva želuca, a lomljenjem tablete taj omotač koji ga čuva se narušava i samim tim može doći do potpune razgradnje leka želudačmnom kiselinom i poništavanja njegovog dejstva, to u nekim slučajevima može dovesti i do krvarenja iz želuca, navodi Šipetićeva.

- Kod prepolovljene tablete sa produženim oslobađanjem akivne supstance, celokupna doza, koja bi se inače postepeno oslobađala tokom npr. 8 sati, oslobađa se odjednom. Ako je to lek za snižavanje krvnog pritiska, može doći do naglog pada krvnog pritiska, što je takođe veoma opasno - objašnjava direktorka Farmaceutske komore Srbije.

Čitajte uputstvo

U uputstvu piše da li lek može da se lomi ili ne, ako stoji da se može podeliti na jednake delove, to znači da proizvođač garantuje da se u polovini tablete nalazi pola doze leka.

- U suprotnom, proizvođač leka ne garantuje efikasnost i bezbednost, a sama primena je rizična. U slučaju da pacijent ima problema sa gutanjem postoje tablete koje mogu da se otope u ustima (oralno disperzibilne tablete) ili da se rastope u čaši vode (disperzibilne tablete).

Ako ne postoje ovakvi oblici tableta, propisuju se obične tablete koje smeju da se dele ili mrve ili se pacijentu u apoteci na osnovu recepta lekara izradi magistralni lek sa tačnom dozom aktivne supstance u vidu rastvora, suspenzije ili podeljenog praška - precizirala je ona.

Šipetićeva objašnjava da je najčešći uzrok deljenja tablete na pola taj što duplo jači lek ne znači i duplo veću cenu, pa ljudi na ovaj način pokušavaju da uštede podešavanjem doze. Šipetić potvrđuje da su najčešći razlozi deljenja tableta deficit leka na tržištu i ušteda.

- Deljenje tablete je ponekad jedini način da pacijent dobije odgovarajući lek u odgovarajućoj dozi, ali zbog svega prethodno navedenog, veoma je važno da se konsultuje sa svojim farmaceutom pre nego što odluči da lomi tabletu - navodi Šipetić.

Crte na leku ne znače da on može da se lomi

Tablete koje mogu da se dele imaju jednu ili više podeonih crta, po kojima se lome ili seku. Postoje tablete koje mogu da se dele na polovine, trećine ili četvrtine.

- Ako se tableta prilikom lomljenja jako mrvi, ne treba je koristiti, već pažljivo i precizno podeliti novu tabletu - savetuje Šipetićeva.

Međutim, ni to ponekad nije znak da lek sme da se deli, te je zato važno čitati uputstvo navodi direktorka Farmaceutske komore Srbije.

- Neke tablete imaju utisnutu liniju, kao posledicu izgleda alata na kojima proizvođač izrađuje lek, iako ne smeju da se lome i zato uvek treba proveriti da li u uputstvu piše da se lek sme deliti - zaključuje Šipetić.

