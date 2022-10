VREMENSKA PROGNOZA: Nastavlja se miholjsko leto - ujutru zimska jakna, tokom dana majica!

Nastavlja se miholjsko leto - ujutru zimska jakna, tokom dana majica.

U Srbiji u subotu vrlo toplo za ovo doba godine uz slab do umeren južni vetar i duže sunčane periode sa malo oblaka. Kasnije popodne na severu Vojvodine naoblačenje, a uveče je moguća kratkotrajna kiša po Vojvodini.

Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 13°C, a maksimalna od 22°C u Vranju do 29°C u Valjevu. Uveče samo po Vojvodini kratkotrajna kiša, u ostalim predelima suvo. Temperatura u 22h od 12°C do 18°C.

Beograd: U subotu vrlo toplo za ovo doba godine uz slab južni i jugoistočni vetar i pretežno sunčano vreme sa malo oblaka. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna do 26°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h 18°C.

Niš: U subotu nakon svežeg jutra, tokom dana vrlo toplo za ovo doba godine uz slab južni vetar i dužim sunčanim periodima sa malo oblaka. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna oko 25°C. Uveče suvo.

Užički region: U subotu nakon hladnog jutra i po kotlinama maglovitog jutra, tokom dana duži sunčani peiodi i vrlo toplo za ovo doba godine sa malo oblaka. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 7°C, a maksimalna od 25°C do 27°C. Na Zlatiboru i Tari sunčani periodi i toplo, do 23°C na 1000 mnv.

Vojvodina: U subotu vrlo toplo za ovo doba godine uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar i pretežno sunčano vreme sa malo oblaka. Kasnije popodne stiže naoblačenje, najpre na sever Vojvodine, a kasnije uveče je moguće da bude malo kratkotrajne kiše po Vojvodini. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 23°C do 26°C. Uveče je moguća kratkotrajna kiša ponegde. Temperatura u 22h od 14°C do 17°C.

Novi Sad: U subotu vrlo toplo za ovo doba godine uz slab južni vetar sa sunčanim periodima. Krajem dana naoblačenje sa moguće malo kiše kasnije uveče. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 25°C. Uveče kratkotrajna kiša. Temperatura u 22h 16°C.

Subotica: U subotu toplo za ovo doba godine uz slab do umeren južni vetar sa sunčanim periodima. Popodne naoblačenje sa malo kiše uveče. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna oko 23°C. Uveče kratkotrajna kiša. Temperatura u 22h 15°C.

Vreme narednih dana: U nedelju suvo sa sunčanim periodima i malo niža temperatura nego u subotu, ali i dalje iznad proseka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 13°C, a maksimalna od 20°C do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 17°C.

U ponedeljak sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, ponegde blizu 30°C. U utorak i sredu oko 5,6 stepeni niža temperatura, ali i dalje svugde iznad 20°C tokom dana. Do kraja iduće sedmice se zadržava toplo vreme za kraj oktobra uz malo nižu temperaturu nego početkom sedmice.

Crna Gora: U subotu sunčano i toplo tokom dana, a u unutrašnjosti hladno jutro, ponegde sa maglom. Maksimalna temperatura od 22°C do 26°C, na Žabljaku 20°C.CG naredni dani: U nedelju i tokom većeg dela iduće sedmice pretežno sunčano i toplije od proseka za ovo doba godine.