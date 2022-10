'Napali su me, polomili mi telefon, pretili...' - Marić: Ko finansira lažne ekologe, koji su napali moje kolege i mene u Novom Sadu?

Lažni ekolozi su vređali i fizički nasrnuli na Emiliju Marić, urednicu novosadske televizije, ometajući je u obavljanju posla. Ona je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK rekla da su je ti, kako ih je nazvala, ekstremisti, maltretirali nju, snimatelja, ali i radnike na tom projektu.

Kako je Marić rekla, dok su snimali prilog o izgranji četvrtog mosta u Novom Sadu, koji je, kako kaže, veoma značajan za Grad, pojavili su se, kako kaže, ekstremisti, njih oko 20, koji su maltretirali ne samo radnike, već i nju i njenog snimatelja.

- U jednom momentu mi je jedna od aktiviskinja prišla, udarila me u glavu i otela telefon. Neverovatno su me vređali. Moram da napomenem da je čak i jedna od njih rekla da će me naći kad tad, pretila mi je - rekla je Marić.

Kako kaže, određena udruženja su se oglasila, stali su na zaštitu novinarske profesije, jer, dodaje, ovo nikada nije doživela.

- Ovo ne sme da se dešava. Moram da kažem da njima jako smeta kada se govori istina. Izuzetno su nasilni. Tamo je bila policija, koja je bila izuzetno blaga. Mi imamo snimke kako oni maltretiraju policiju, dok se ovi suzdražavaju – rekla je Marić.

Ona je upitala ko finansira te ljude da, kako kaže, maltretiraju građane Novog Sada.

- Zašto njima smeta taj most, da li su oni pametniji od svih onih koji su dali dozvolu za taj most – rekla je Marić.

Direktor „Srpskog telegrafa“ Saša Milovanović, rekao je da su ti nasilnici renta ekolozi, predvođeni najčešće Ćutom.

- Oni sada idu okolo i govore građanima zašto taj most koji je ucrtan 1951. godine, njima sada ne treba. Nije poenta u mostu, imali smo sličnu priču i u Beogradu, kada se most kod Beograda na vodi dovodio u pitanje – rekao je Milovanović.

Kako kaže, oni samo traže nešto gde misle da će populizam da dođe do izražaja.

- Napadanje koleginice je velika sramota, ali je takođe i sramota što se NUNS nije oglasio. Želim to jasno da kažem. Oni izgleda podržavaju ovakve aktivnosti, a da novinare za koje smatraju da pišu ono što se njima ne sviđa, da ih treba tući – rekao je Milovanović.



