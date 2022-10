'Svekar me je silovao zato što njegov sin nije mogao da mi napravi dete' - ŠOKANTNA ISPOVEST ŽENE KOJA JE PREŽIVELA JEZIVO NASILJE U PORODICI!

'Ja ću ti napraviti dete kad on ne može' ovo su reči svekra koji je svoju snaju nakon porodičnog ručka silom odveo u zasebnu prostoriju i mučki silovao. Očajna žrtva porodičnog nasilja i silovnja Tatjana Bjegović za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na Pinku ispričala je svoju tragičnu životnu priču.

Nakon što se izvukla iz kandži svekra i preudala, novi muž pokušao je da se ubije bešenjem, a onda je ušla u treći brak.

- Udala sam se čisto da bi se udala, nisam bila oduševljena brakom i porodicom - započinje svoju ispovest Tatjana Bjegović.

Kako kaže, želela je da ima porodicu i sigurnost i mislila je da je to neko dobro domaćinstvo.

- U tom braku sam doživela toliko poniženja, na početku nisam smela ništa da kažem, bilo me je sramota da ispričam šta mi se desilo - priseća se Bjegović.

Ona je najpre ispričala komšinici šta joj se desilo, a ona joj je rekla da se to isto desilo i sa prvom ženom njenog supruga koja je pobegla od te porodice.

Nesrećna žena je navela da je njen suprug bio mirna duša, u ništa se nije mešao i nikad se nije suprotstavljao porodici, a bio je vezan za majku.

Ona kaže da neće da priča o njemu ružne stvari jer sa njim ima dva deteta ali je o svekru iznela šokantne detalje.

- Taj čovek ne preza ni od čega -rekla je za svog bivšeg svekra Bjegović.

- Bilo je puno sitnih detalja na koje na nisam obraćala pažnju. Sklanjala sam se od njega - priča Bjegović i nastavlja svoju ispovest:

- Bila je nedelja, leto, zaova moja sa suprugom odlazi do grada, mi smo živeli u selu. Odnela sam ručak svekru i pitala sam ga da li da sačekam, kako bi vratila posuđe - priča nesrećna žena.

Ono što je usledilo to je nešto što nikome ne bi poželela, rekla je Tatjana.

- On je počeo da me vuče, tamo vamo. Videla sam da mi nema spasa, savladao me je strah, panika, i nisam mogla da mu se suprtotstavim, kaže ona.

A onda je usledila šok izjava njenog svekra.

- Nemoj da brineš, on verovatno ne može da ima decu - rekoa je svekar misleći na svog sina i dodao:

- Ja ću tebi da napravim dete - reako je svekar nakon čega je silovao silovao svoju snaju.

Kako je Bjegović navela, njen muž joj je kasnije priznao je znao da se to isto desilo i sa sa njegovom bivšom ženom koja je pobegla.

Prema njenim rečima svekar je nastavio da je progoni nakon silovanja, govoreći da je zaljubljen u nju i da mu se sviđa. Ono što je najbolesije jeto što njen muž nije reagovao na sve to, dodaje ona.

Nakon razvoda i odlaska iz nesrećnog braka u kojem ima dvoje dece, Tatjana preko prijatelja upoznaje čoveka iz Šapca, o kojem je znala da je živeo 20 godina u Kanadi.

- Mislila sam da je emancipovan čovek, međutim, uveo me je u neke firme, napravio mi dugove, 20 dana bili smo potpuno gladni - priseća se ona svog života sa njim u selu Miloševo kod Jagodine.

- Ja sam našla posao u Beogradu i pripremala sam se da odem na razgovor. On je pio neke lekove i rekao mi da ne mogu da idem u Beograd da radim. Počeo je da pravi haos, izvređao me je i otišao iza kuće - priseća se ona.

Kako navodi onda je za nju usledio još jedan veliki šok, Njen tadašnji muž je stavio sebi konopac na vrat preteći joj da će da se obesi. Sa neserćnom ženom bila je i njena ćerka koja je takođe prisustvovala nesrećnoj sceni.

- Presekla sam konopac, skinula ga, a on je prebačen u bolnicu - priča Tatjana.

Kako kaže, on je u bolnici napravio haos i njega su pustili, ali je u međuvremenu Tatjana sa rođacima otišla u Beograd.

Svoju ispovest Tatjana Bjegović završila je sa totalnim preokretom u njenom životu.

- Od jednom, pojavlje se čovek mog života, nekog zbog koga živim, ko me voli i pazi - kaže ona i dodaje:

- Želim svakoj ženi da nađe srodnu dužu, neizmerno sam zahvalna i bogu. Deca su mi dobro, imam svoj život, organizovana sam bolje. Ovaj brak i ovaj čovek je moja treća sreća - završila je svoju ispovest Tatjana Bjegović.