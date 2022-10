Brdo iznad čuvenog Boračkog krša nadomak Knića, do prošle godine imalo je samo šest stanovnika, međutim u poslednje vreme desilo se čudo.

Sa jedinstvenog mesta u Šumadiji, odakle veličanstven pogled puca na pet opština u krugu od 20 kilomera, bez ijedne prepreke naselilo je 25 porodica. Oni su zarasle livade pretvorili u pravo gradilište i to sve zahvaljujući jednom meštaninu. Dejan Milošević nije želeo da njegova kuća bude jedina, pa je svojih dva ipo hektara zemlje poklonio onima koji su izrazili želju da se dosele upravo ovde, u srce Šumadije.

- Došao sam na ideju da parcelu koju sam kupio pre više od dve godine i na kojoj je bila samo jedna urušena kuća, podelima na 25 placeva i zatim ih pojedinačno poklonim. Kuću koju sam tu zatekao sam nekako uspeo da stabilizujem da se ne sruši, sa dve betonske bandere, a zatim sam krenuo da sređujem u krug celo imanje - kazao je za RINU, Dejan Milošević.

Oglas da poklanja placeve postavio je na društvenu mrežu fesjbuk i za ovaj njegov podvig nadaleko se čulo. Ovo brdo uz Dejana sada će naseljavati Srbi iz Australije, Francuske, Nemačke, Engleske i Italije, ali i svih krajeva naše zemlje.

- Mnogim ljudima to zvuči neverovatno ali imao sam jedan uslov. Parcelu koju poklonim, odmah idemo u katastar i upisujemo jedan kroz jedan na novog vlasnika. Sve parcele su od trenutka kada sam ja to odlučio da ispoklanjam, sve je otišlo za 15 dana. One su od tri do 15 ari, i ono što je jako bitno jeste da je 40 ari sa ove površine u putevima. Svaki objekat ima prilaz sa dve strane koji su katastarski uknjiženi", kaže Dejan.

On dodaje da je jedina poenta da ljudi dođu, ožive ovo mesto prema kome je priroda bila i više nego blagonaklona. Specifična ruža vetrova čini ovo područje pravom vazdušnom banjom, a na svakim pedesetak metara može se naći izvor zdrave pijaće vode. U teškim vremenima u kojima će možda zdrava hrana i voda biti luksuz, brdo iznad sela Borač može biti idealno mesto za život, a do skoro je zarastalo u korov.

Ljudi koji su dobili placeve na poklon nisu razočarali Dejana, zaista vole prirodu i zajedničkim snagama grade infrastrukturu koja im je potrebna.

-Želim da na ovom imanju zaokružim priču, kada pričamo o starinama. Ovde se koriste samo prirodni materijali, krov se pokriva davno zaboravljenim ćeramidom, naravno dosta toga je pravljeno od drveta da ljudi kada dođu, a naročito deca, da se upoznaju kako se nekada i gde živelo. Moj krajnji cilj jeste da naselimo ovo mesto i da se sagradi jedno pravo eko naselje, zaključio je Dejan.