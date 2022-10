POPIS STANOVNIŠTVA ULAZI U ZAVRŠNU NEDELJU: Do sada evidentirano preko 5 miliona stanovnika - Evo šta sledi ukoliko popisivači ne stignu da obiđu sva domaćinstva! (VIDEO)

Popis stanovništva ušao je u završnu nedelju, a Petar Korović, pomoćnik direktora Zavoda za statistiku, istakao je za Pink da je zaključno sa sinoć, popisano više od pet miliona i 500 hiljada građana, što je dokaz, kako navodi da će se popis završiti na vreme.

Praksa iz svakog istraživanja je da poslednjih dana istraživanja opada odziv građana. Najviše se popiše sredinom popisa, objasnio je.

- Ne isključujemo mogućnost produžetka. Ako neke teritorije nisu popisane do kraja, to će se ponoviti, ali kažem, opet ne mora da znači, za sada zaista dobro napredujemo - dodao je on.

Povodom građana koji su odbili popis, Korović kaže da svi oni koji su se oglušili o zakon, moraće da obave isti, kako ne bi snosili posledice.

- Ako ih popisivač nije zatekao na adresi, oni će dobiti papir gde će se nalaziti broj telefona na koji mogu da se jave, i dogovore naknadni termin popisivanja - priča Korović.

Mi ne popisujemo rentirane stanove, nama je cilj stanovnik, domaćinstvo i stan, naveo je Korović.

- Iskustva su razna, dešavalo se da popisivač više puta obiđe stan, dok sve članove popiše... Nismo svi uvek raspoloženi, neko popisivača dočeka srdačno, neko ne želi da ga primi u stan. Iskustva su razna, ali eto, najbitnije je da nismo našli na odbijanje - rekao je Korović.

