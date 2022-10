TUŽNA SUDBINA MAJKE TRANSVESTITA KOJI JE UBIO DEČKA: Dragicu nema ko da sahrani

Dragica Abdulov (66), majka transvestita Gorana, osumnjičenog za ubistvo bivšeg dečka, preminula je pre skoro mesec dana i još nije sahranjena, već njeno telo tavori u grobljanskoj hladnjači, upozoravaju za Kurir njene komšije opisujući tužnu sudbinu ove beogradske porodice.

Nakon što je Dragičin sin Goran Abdulov završio u zatvoru pre četiri godine zbog sumnje da je kuhinjskim nožem izbo bivšeg ljubavnika, studenta iz BiH Marka Radovića, ona je ostala sama. Njen drugi sin se nalazi u nekoj od ustanova za mentalno obolele. Nakon što se Goran našao iza rešetaka, ovoj ženi pomagale su komšije koliko su mogle, neki su joj plaćali i račune.

- Dragica je čekala operaciju kuka, bilo joj je nešto loše u poslednje vreme, postala je i dementna. Nikako više nije mogla da se stara o sebi i posle naših sto poziva došla je socijalna služba sa opštine Čukarica i smestili su je u prihvatilište za beskućnike na Voždovcu privremeno, dok joj ne nađu mesto u nekom staračkom domu. Odveli su je 21. jula, a 30. septembra su nam javili da je preminula. Rekli su nam da se neki stomačni virus uvukao u prihvatilište i da ona to jednostavno nije preživela - priča jedan od komšija nesrećne žene.

Navodi da Dragica ima grobno mesto na Orlovači, gde joj je sahranjen i suprug, ali i pored svega toga njeno telo je već skoro mesec dana u hladnjači.

- Zvali smo groblje, rečeno nam je da još uvek niko nije zvao da zakaže sahranu, pa valjda to treba da uradi Centar za socijalni rad. Strašno je da neko ko je bio vernik toliko dugo leži u hladnjači. Ko će da sahrani tu ženu? Sin koji je u zatvoru verovatno i ne zna da mu je majka preminula, on je bio baš vezan za nju. Ona mu je slala u zatvor i lekove i pare jer je on u procesu tranzicije pola, sad nit mu stižu lekovi nit novac. Bojimo se da će dići ruku na sebe - strahuju komšije.

Dodaju i da su socijalni radnici, nakon što su odveli Dragicu u prihvatilište, izbacili sedam njenih mačaka, da su stan zaključali, a ključ, kopiju ključa, ličnu kartu i bankovnu karticu odneli sa sobom jer su preuzeli brigu o njoj.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu - Ako se za 30 dana ne jave srodnici, biće sahranjena

Iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda ističu da je, nakon saznanja da je D. A. preminula, Gradski centar za socijalni rad o tome obavestio JKP "Pogrebne usluge", kao i druge nadležne institucije, koje su dalje po službenoj dužnosti pokrenule potrebne postupke:

- Prema proceduri, JKP "Pogrebne usluge" je u obavezi da ispoštuje rok od 30 dana da se javi neko od srodnika kako bi je sahranili, ukoliko se niko ne javi, oni će organizovati sahranu i sahraniti je u porodičnu grobnicu koju je preminula imala. Gradski centar za socijalni rad je odmah nakon saznanja o smrti o tome obavestio upravu obe institucije u kojima se nalaze sinovi preminule. Sva imovina, uključujući sredstva s računa, biće predmet ostavinske rasprave, koja se pokreće po službenoj dužnosti. Napominjemo da su "Infostan" i EPS obavešteni o smrti D. A.

- Međutim, ženi su nastavili da stižu računi. Nijedan račun nije plaćen od jula, samo se gomilaju. Centar za socijalni rad nju izgleda nije odjavio. Taj stan nije otkupljen, možda joj je ostalo da plati još ratu-dve. Socijalna radnica nam je rekla da njihovo starateljstvo nad njom nije postalo punosnažno i da oni ne mogu da joj plaćaju račune. Mogli su bar da je odjave. Kažu ne mogu oni ništa jer mora da se uradi ostavinska rasprava, a ona ne može da se uradi jer je jedan sin u zatvoru, a drugi na lečenju - tvrdi komšija.

Podsetimo, Dragičin sin Goran, koji se predstavljao kao Jovanica i bio u fazi promene pola, bio je osuđen na 13 godina zatvora zbog ubistva bivšeg ljubavnika 8. jula 2018, ali je Apelacioni sud ukinuo presudu i naložio novo suđenje.

Autor: