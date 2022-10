POČELA VAKCINACIJA PROTIV SEZONSKOG GRIPA! Direktorka Batuta za Pink: 'Omogućite sebi dodatnu zaštitu, imao dovoljan broj vakcina'

U svim našim domovima zdravlja građanima je na raspolaganju vakcina protiv gripa. Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" doktorka Verica Jovanović izjavila je za Pink da je jako važno da se vakcinacija sprovede sada, kada još uvek nije potvrđeno laboratorijski prisustvo virusa gripa u Srbiji.

Ona navodi i da se upravo u ovim mesecima, odmah posle isporuke vakcina, imunizacija i najjače realizuje.

- Važno je da znamo, da se posle same vakcinacije u periodu od dve do tri nedelje razvije imunitet, i iz tog razloga je dobro da se vakcina primi na vreme - kaže doktorka.

Ona navodi da je sada aktivna veoma visoka koncentracija različitih respiratornih virusa, koji mogu dovesti do različitih tegoba i zapaljenskih procesa, i da treba da znamo da se na vakcinacijom štitimo protiv samog virusa.

- Vakcinacija se preporučuje svim licima starijim od šest meseci, dakle i u dečijem uzrastu, osobama koje boluju od nekakvih hroničnih bolesti i koje su dugotrajne, zatim osobama sa trasnplantacijom organa i onima koji imaju neke maligne bolesti, trudnicama i svim licima preko 65 godina - savetuje Jovanović i dodaje:

- Prema tome, bez obzira da li boluju od bilo kakve hronične bolesti, uključujući i metabolički bolest, šećernu bolest, sva lica preko 65 godina treba da omoguće sebi dodatnu zaštitu, a to je u ovoj sezoni kao i prošle godine vakcina protiv gripa, odnosno vakcinacija koja obezbeđuje imunitet - dodaje doktorka.

Prema njenim rečima trenutno je obezbeđeno oko 400.000 doza vakcina protiv gripa.

- Praćenjem dosadašnjih upotreba same vakcine protiv gripa, kroz nekoliko sezona, na zahtev naših zdravstvenih radnika i kolega koji rade u domovima zdravlja, to je procenjena količina vakcina, koja se tokom sezone vakcinacije utroši u domovima zdravlja - navodi doktorka dr Jovanović.

Direktorka Batuta je rekla, da je najveća potrošnja vakcina i interesovanje za vakcinacijom uvek na početku same imunizacije.

- Uvek je najveća potrošnja i interesovanje na početku same vakcinacije, dobro je što je vakcina od prvog oktobra dostupna u domovima zdravlja, ja ovom prilikom želim da pozovem sve naše građane koji do sada nisu primili vakcinu, a koji to rade svake godine, da to učine u najbližim domovima zdravlja - kaže doktorka.

Svi proizvođači vakcina proizvode vakcinu koja je u toj sezoni najefikasnija za zaštitu, kaže direktorka Batuta i dodaje da i četvorovalentna i trovalentna vakcina daju dovoljnu zaštitu.

- Mi imamo sada na rapolaganju obe vakcine, važno je da je to vakcina protiv gripa, i da se primi na vreme, kako bi se sam imunitet razvio - zaključuje dr Jovanović.