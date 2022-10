GORAN IZ VRANJA OŽENIO FILIPINKU: Nije ni slutio da će ovako upoznati ženu svog života, a ovo je njen utisak o Srbima

Vranjanca Gorana Stojanovića (33) posao je odveo u Katar gde je radio na izradi reklamnih panela za Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Kada je krenuo nije ni slutio da će u toj zemlji na Arabijskom poluostrvu sresti ljubav svog života Ešli (35), kojom se ubrzo, uprkos sporim zakonskim procedurama, oženio, a ona je tako postala vranjska "snaška" i jedina Filipinka u Pčinjskom okrugu.

Goran i Ešli sada Stojanović upoznali su se slučajno u Dohi, u jednom većem zajedničkom društvu. Ipak, pre prvog susreta, morao je malo da se pomuči i da je potraži preko društvenih mreža, u internet grupi ljudi koji su radili u ovom gradu. Stupio je u kontakt sa njom i to je bio njihov prvi i, kako tvrde, sudbonosni susret.

- Bukvalno se desila ljubav i stvarno sam osetio leptiriće u stomaku. Zaljubili smo se i nisam imao dilemu da je ona žena mog života - priča Goran sa osmehom.

Ešli je profesionalna maserka i živela je na Filipinima, gde je i sada njena porodica: majka, trojica braće i tri sestre. Na srpskom jeziku, koji polako i strpljivo uči, kaže da je presrećna i zahvalna što su svi posebno pažljivi prema njoj.

- Ne smetaju mi ni različite kulture ni to što smo različite vere, najvažnije mi je da budem sa Goranom - priča Ešli.

- Svi su me lepo prihvatili, a meni je sve novo i interesantno. Kada je reč o prvim utiscima, rekla bih da Srbi mnogo jedu, mnogo piju i mnogo se nerviraju za svaku sitnicu - priča Ešli uz široki osmeh.

Dok razgovaramo, Ešli i Goran, neprekidno, jedno drugo dopunjuju i prisećaju se raznih anegdota koje prate njihovu vezu, a bilo ih je i na Filipinima kada je Goran upoznao njenu porodicu i u Srbiji kada su došli u januaru ove godine.

- Mnogo mi je bilo simpatično kako se Ešli radovala kada je prvi put videla sneg. Najpre je bila šokirana, a potom je skakala od sreće kao dete. I, stalno je bila prehlađena, jer pre toga za nju hladna zima nije postojala - kaže Goran.

Ešli pak ne skriva svoje oduševljenje što nailazi na veliko razumevanje Goranove porodice, rodbine i prijatelja.

- Muslimanka sam pa Goranova majka i on uvek pripremaju posebnu hranu za mene kada oni ručaju svinjetinu. Tako je bilo i na okupljanju kod njegovih prijatelja i to me zaista obavezuje da i ja poštujem pravoslavlje - kaže mlada Filipinka.

Ovaj bračni par nema dilemu da im je najvažnije da se vole, kao i da će poštovati i jedne i druge verske običaje, a buduću decu koju priželjkuju učiće onome u šta i oni veruju - da je "bog jedan".

Sada su, kako kažu, još na početku. Pre tri i po meseca formalno su rekli "da" u Vranju i izabrali ovaj grad za zajednički život. Urediće sopstveni dom i nadaju se da će ih sreća poslužiti i da će im pomoći bogato iskustvo stečeno u inostranstvu, kao i da će uskoro dobiti posao.

Žele da im se porodice sretnu

Goran kaže da je rekao svojoj porodici da se zaljubio i da devojku dovodi u Vranje.

Saopštio je majci da je Filipinka, da ne govori srpski, ali majka je samo jednostavno rekla: "Ako je voliš ti, volećemo je i mi". Ešli i Goran priželjkuju da im se uprkos daljini porodice nekada sretnu, a u međuvremenu će pokušati da stvore sve uslove da se to putovanje ostvari.

Autor: