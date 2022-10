'Stigli smo do 'platoa'!' - Štrbac: U trećem kvartalu ove godine, došlo je do zaravnjanja krive potražnje, kao i cena nekretnina! (VIDEO)

Treći kvartal 2022. doneo je promene na tržištu nepokretnosti, rekla je za PINK načelnica odeljenja za procenu i vođenje vrednosti nepokretnosti Ivanu Štrbac, iz Republičkog geodetskog zavoda.

Štrbac je rekla da Beograd tradicionalno ima najveći promet kada je reč o nepokretnostima, međutim, dodaje da je bilo dosta prometa i u drugim većim gradovima Srbije.

- Ono što nam je doneo treći kvartal, kada su u pitanju četiri najveća grada u zemlji, jeste porast koji se video u Kragujevcu i Novom Sadu, dok su Niš i Beograd imali blagi pad - rekla je Štrbac.

Kako kaže, u svetu se dešavaju razne promene i u trendovima. Dodaje da su trendovi krenuli da se okreću, da je došlo do zaravnjanja krive potražnje.

- Kod nas cene i dalje rastu, samo to nije toliko kao što je bio u prethodnom periodu, došlo je do nekog zaravnjanja. Dolazi do smirivanja vrtoglavog rasta koji smo imali prošle godine. Došli smo do jednog "platoa"- rekla je Štrbac.

Kako kaže, smanjio se i broj stambenih kredita, oni su, dodaje postali nepovoljniji, što smanjuje broj kredita, ali samim tim i na ponudu.

Štrbac je rekla da se u gradovima gde nema novogradnje, prodaje se više starogradnja. Dodaje da se u gradovima, gde se mnogo gradi, popularnije i ljudi više vole da kupe novogradnju.

Autor: