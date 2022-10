STANOVNICI LIMANA 2 ŽELE NOVI MOST - STRUKA REKLA DA! (FOTO)

Društvene mreže su danas nezaobilazni deo naših života, međutim, koliko god ih kritikujemo, one nekada na pravi način posluže svrsi. Danas je, upravo simbioza društvenih mreža i drugarstva iz kvarta dovela do spontanog izražavanja stava o izgradnji četvrtog mosta u Novom Sadu, koji će spojiti Liman sa sremskom stranom grada.

Limanci su svoje mišljenje izrazili simbolično, upravo na mostu Slobode, ali su ovom prilikom izdali i saopštenje “komšijskog“ stava o trenutno najaktuelnijem novosadskom pitanju.

Njihovo saopštenje prenosimo u potpunosti:

Kao neko ko je znanje iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine stekao na Fakultetu tehničkih nauka, pri tom odrastao i detinjstvo proveo na Limanu, svako slobodno i lepo vreme koristio za odmor u prirodi u vikendici sa sremske strane, znam koliko je novi, četvrti most nešto što je Novosađanima preko potrebno.

Ako pogledamo sa aspekta struke, jasno je da je pozitivan uticaj na kvalitet vazduha benefit koji donosi novi most. Njime se smanjuje pritisak na most Slobode, a samim tim i koncentracioni nivoi zagađujućih čestica, odnosno emisije izduvnih gasova automobila koji svakodnevno čekaju u nepreglednim kolonama kako bi prešli sa desne na levu obalu Dunava i obrnuto.

Posebno treba istaći da je struka ta koja je još pre 70 godine ucrtavala taj isti most u sve gradske planove do sada, pa je tako i novi most deo nedavno usvojenog Generalnog urbanističkog plana našeg grada.

Treba uzeti u obzir i studiju Urbanizma koja predviđa da ukoliko se ne bi odlučili na izgradnju novog mosta, da bi nam bilo potrebno oko 700 hektara novih zelenih površina kako bi se emisije izduvnih gasova u ovom delu grada svele na nulu.

Takođe, Saša Orlović, profesor sa Poljoprivrednog fakulteta i stručnjak u oblasti nizijskog šumarstva, posebno ističe da novi most neće imati negativan uticaj na nestajanje biljnih i životinjskih vrsta na toj trasi.

Smešno je da danas imamo one koji govore da će izgradnja novog mosta ugroziti ptice, a dimne bombe i topovski udari koje oni bacaju prilikom organizovanja protesta ne ugrožavaju te iste ptice.

Treba posebno istaći da su oni koji su danas protiv izgradnje novog četvrtog mosta isti oni koji su pre nekoliko godina govorili o ,,betoniranju“ Limanskog parka, koji danas ima više zelenila nego ikada pre. Da su to isti oni koji su govorili da će Promenada potonuti i poplaviti deo Limana.

Izgradnja novog četvrtog mosta za Novosađane danas nije više samo san, već projekat koji postaje stvarnost i zato smo i istakli poruku da ,,Liman 2 želi nove mostove“.

Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da se naš Novi Sad razvija i sa pravom zaslužuje da bude svrstan u red modernih srednjoevropskih gradova.

