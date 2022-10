Povodom snimka koji se pojavio na društvenim mrežama gde Slavica Đ. iz Grocke brutalno tuče svoju trogodišnju devojčicu reagovao je Gradski centar za socijalni radu Beogradu i u skladu sa procenom i zakonskim ovlašćenjima organa starateljstva izdvojio je devojčicu i njenog brata iz porodice. Posle zdravstvenog pregleda deca su zbrinuta u ustanovu socijalne zaštite.

Ljubinka Račić, novinarka Telegrafa, rekla je da su juče razgovarali sa Slavicom Đ. u trenutku kada je počela policijska potraga za njom.

- Našli smo je kako šeta centrom Begaljice... Nismo bili sigurni da je to ona. Kada su policija i Centar za socijalni rad došli u toku noći, da oduzmu njenu decu, ona nije ni bila kući. Bar tako tvrdi. Kada smo otišli do njene kuće tamo nije bilo nikoga. Pričali smo sa komšijama i u jednom trenutku smo videli da ona ide uz ulicu ka svojoj kući. Sa njom je išao suprug. Krenuli smo ka njima. Suprug prvo nije bio za to da se ona snima. Bio je prvo neprijatan prema nama - priča Račić i dodaje da su joj prišli i pitali da im kaže da li joj je snimak namešten i da li je ona na snimku?

- Žena je krenula da plače i da priča da ona jeste tukla svoje dete, da je tukla svoje dete na nagovor svoje majke. Tu su očigledno neki nerešeni porodični odnosi. Čak je izgovorila i rečenicu da je majka zaključala nju i njeno dvoje dece u kući. Da je uzela ključeve i njenog petnaestomesečnog sina u naručje, stavila mu nož pod grlo, držala nož u rukama, i rekla ukoliko ne budeš tukla Milicu, a ja to sve da snimam, ja ću da ubijem ovo tvoje dete.

Račić je rekla da se ona tako pravdala zašto je tukla svoju ćerku Milicu i zašto je došlo do tog snimka.

- Imamo i izjavu supruga, da je on znao da se to dešava, da to ne bi dozvolio. Tvrdi da Slavica nikada nije bila nasilna ni prema kome u toj porodici, da nikada nije tukla decu. Majka koju je rođena ćerka optužila da ju je naterala na sve to, tvrdi da je Slavica nasilna i da ima tih ispada - rekla je Račić i dodala da je Zoran koji se pominje u snimku njen očuh koji je u zatvoru u Somboru zbog fizičkog nasilja nad njenom majkom.

Redakcija Telegrafa je kontaktirala Centar za socijalni rad koji se oglasio i rekao da oni nemaju prijavu za nasilje u toj porodici.

Socijalni psiholog Vesna Tomić je istakla da ovde svakako ima nasilja, ali i socijalne individualne porodične psihopatologije, vrlo ozbiljne, nedijagnostifikovane koja je dovela do ovih problema.

- Ovo je ozbiljna patologija. Ne bih iznela nikakve tvrdnje, jer ima oprečnih iskaza. Ništa se još uvek ne zna, jer je sve sveže. Ima maltretiranja, odnosno batina za devojčicu, i bacanja i udaranja. Bolest vam čudo pravi sa jedne strane. Sa druge strane vi ne možete da je predvidite ukoliko nije prijavljena ili dijagnostifikovana u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama, ili prijavljena policiji - rekla je Tomić i dodala:

- Treće, socijalno okruženje, komšiluk. Oni tu žive sigurno određeni vremenski period. Ne žive tu dva sata ili dva dana pa da niko ne zna odakle su. Neverovatno je da ne mogu prosto da se saberu i da kažu da je to porodica koja je imala ranije bar problema unutar sebe i u pogledu strukture i dinamike što je vrlo očigledno. Tu ima i na robiji član porodice, majka koja je za lečenje i zatvaranje.

Tomić je rekla da je to udar na kompletnu ličnost devojčice, pre svega na mozak, organizam - psihički, kao je navela, kao i celokupan nervni sistem.

- U svakom slučaju, devojčica će pamtiti to, sasvim sigurno, kao i da će biti potrebno ozbiljno lečenje. Psihoterapija, da bi se nekako vratila u normalu - rekla je Tomić.

Vesna Stanojević, kordinator Sigurne kuće, ističe da u njenoj praksi nisu imali takve slučajeve.

- Ja ne mogu da verujem. Ona je to dete sve vreme tukla u glavu. U celoj toj slici koja se pojavljuje vi imate babu koja to snima. Ona treba da pomogne tom detetu, da joj kaže prestani da je tučeš, da je uzme u zaštitu, a baba to snima. Da bi šta? Da bi njen neki prijatelj, partner izašao iz zatvora. Šta se ovo dešava? Ono što je meni najstrašnije, jeste ko zna koliko porodica u Srbiji ovako živi. Mi to ne znamo. Mi znamo samo "da je batina iz raja izašla" i da se u Srbiji to tako smatra da dete treba tući. Mi treba definitivno da stanemo na put ovakvom ponašanju - istakla je Stanojević.