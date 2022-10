Književnica Vedrana Rudan, rekla je za PINK da obožava sajmove knjiga, da je Sajam čudo ne samo na ovim prostorima, već i celoj Evropi.

- On ipak šalje jednu poruku, koja se skriva. A to je da je ljudima na vrh glave tabloida, korone, silovanja, ratova, jednostavno, knjiga je nešto drugo. To je prijatelj, sa njom se družiš u samoći, ona ti otvara vidike, pomaže da preživiš, daje ideju kako da se utešiš - rekla je Rudan.

Kako kaže, knjiga se piše za dušu pa ljudi veruju piscima. Dodaje da obožava Sajam knjiga.

Ona je rekla da bi žena bila nezavisna, da joj je neophodan novac.

- Bitno je da nemate dece i da nemate partnera. Žena koja ima partnera i dete, ona je rob čitavog života - rekla je Rudan.

Kako kaže, sloboda je novac i mir u duši, kao i krov nad glavom, i mogućnost da svom partneru kada ti dosadi pokažeš vrata.

- Sve smo mi odgajane da trpimo i da budemo lepe i da se smeškamo. On je bitan, tako smo vaspitane, tako je bilo u moje vreme, tako je i danas. Mislim da mlađe generacije žena sve manje to gledaju, i da su shvatile da lepotu življenja u samoći - rekla je Rudan.

Kako kaže, knjigu "Doživotna robija" je interpretirala kao život. Dodaje da joj je jako drago što se knjiga čita u Srbiji, i kako kaže, čudno je da je i u Hrvatskoj na prvom mestu po čitanosti.

- Činjenica je da se moje knjige ne mogu objaviti u nekim stranim zemljama, jer su prejake - rekla je Rudan.

Autor: