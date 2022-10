Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture posetio je danas 65. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. On je posetio štand Izdavačke kuće "Prometej" koja je dobila nagradu za izdavača godine.

- Zajedno sa mojim prijateljem Zoranom Кolundžijom, osnivačem i direktorom Izdavačke kuće "Prometej" obilazim 65. Međunarodni beogradski sajam knjiga. Srećan sam što je "Prometej" objavio sve tri moje knjige i čestitam im na nagradi najbolji izdavač godine - napisao je Vesić na svom Jutjub kanalu.

Ovu priliku Vesić je iskoristio za potpisivanje knjiga i druženje sa čitaocima. Interesovanje čitalaca je bilo veliko i svi su želeli da dobiju potpisani primerak njegove knjige.

Na pitanje čitateljke, kako stižete da pored tolikih obaveza i pišete knjige, šta je recept, Vesić je odgovorio:

- Ja volim da pišem, volim da pišem o istoriji, o istoriji Beograda, tako da mi je to zadovoljstvo - rekao je Vesić.

Čestitajući još jednom Izdavačkoj kući Prometej, on je rekao da ta izdavačka kuća nije velika, ali se trudi da očuva našu nacionalnu kulturu i tradiciju, i da to zaista radi često i na uštrb komercijalnog uspeha, a to je nešto što zaista treba ceniti - naglasio je on.

Vesić je pozvao sve ljude da dođu na sajam knjiga danas i sutra, jer ovo je prilika da vidimo sve što je izdato tokom jedne godine, na jednom mestu, i da naravno kupimo nešto.