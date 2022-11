MEČKA OPET ZAIGRALA PRED VRATIMA IVANJIČANA I NAPRAVILA LOM! Prvi put u istoriji zabeleženo da je ova krupna zver sišla sa Golije i stigla do sela Međurečje

Ivanjica - Još jednom su mečke zaigrale pred vratima Ivanjičana. Da ove krupne zveri poslednjih godina bliže nego ikada prilaze kućama, više čak nije ni iznenađujuća vest jer se upravo to sve češće događa.

Dešavalo se da na Goliji napadnu poštara, starijeg meštanina, ali i da upadnu u kuću pojedu med ili razvale baštu. Najnoviji slučaj upada mečki u domaćinstva dogodio se u selu Međurečje kada su napravile lom kod porodice Prinčevac.

"Kapija je bila polomljena, tragove je najverovatnije prekrilo lišće, a onda smo ugledali rasturene košnice svuda okolo. Bilo je jasno da nas je posetila mečka iako se do sada u selo Međurečje nikad nije spuštala. ", kažu za RINU meštani.

Dodaju da sada vreme provode u strahu jer je očigledno da su stigle i do njihovih kuća, za koje su do sada smatrali da su bezbedne i na pristojnoj udaljenosti od njihovog prirodnog staništa.

"One više niti imaju straha, niti se boje ljudi. Sve ih je više jer je lov zabranjen, traže svoju teritoriju i evo stigoše do naše. Ne znam da li ćemo morati i to da im prepustimo jer su očigledno životinje zaštićene više nego ljudi", ističu meštani.

Jedno od rešenja za ovaj veliki problem u podgolijskim selima, kako kažu starosedeoci, možda bi bilo formiranje hranilišta duboko u šumi, ali niko od nadležnih to još uvek ne spominje.