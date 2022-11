AKO STE KLIKNULI MEJL DA VAS MUP GONI ZA PEDOFILIJU, NE PANIČITE! Uradite OVAKO, a šta dalje otkrivaju SRPSKI POLICAJCI!

Na veliki broj elektronskih adresa ovih dana građanima stižu poruke kojima se obaveštavaju da se, navodno, protiv njih vodi postupak u vezi sa pedofilijom ili nekim drugim krivičnim delima.

Zašto se šalju takvi imejlovi, kako na tome zarađuju sajber kriminalci, i zašto ni po koju cenu ne treba na njih odgovarati niti otvarati takve fajlove?

Ako vam stigne imejl sa sumnjivim sadržajem, a ne otvorite link, ili dokument koji sledi - bezbedni ste. U suprotnom, najverovatnije ste postali žrtva prevare sajber kriminalaca.

U poslednjoj ovakvoj prevari pošiljaoci su se predstavljali kao načelnici uprava ili komandanti jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

"Kod ovakvih vrsta pokušaja prevara, osobe koje ovakve mejlove šalju će u jednom momentu u toku komunikacije tražiti uplatu određene svote novca, da li kao neke takse, ili nekog doprinosa, dakle da na bilo koji način pokušaju da kod žrtve izazovu potrebu da plate određenu svotu novca da plate na odrđeeni bankovni račun. Tako da se najverovatnije radi o ovome. Jer do sada analizom mejlova nismo došli do toga da se radi o malicioznom softveru", kaže Branko Stamenković, tužilac za visokotehnološki kriminal.

Od primaoca se zahteva da u određenom roku odgovori na primljeni imejl, u protivnom mu se preti postupkom pred tužilaštvom.

"Oni računaju na to, ako se potpišu kao MUP, ako je poruka dovoljno interesantna, ako kažu da je neko optužen za pedofiliju, kao u ovom slučaju, ili za neki drugi zločin da će možda naterati korisnika da klikne i da onda privuče neki zlonamerni sadržaj", kaže Luka Milinković, stručnjak za sajber bezbednost.

U Republičkom javnom tužilaštvu kažu da su ovakve vrste prevara česte. Zato budite oprezni.

"Kroz ono što piše od koga je stigao mejl, tu mogu da provere da li je stvarno mejl MUP-a, ili neke kompanije, ili je to neka random generisana mejl adresa koja služi upravo zato da bi slala taj zlonamerni sadržaj. Mi se svi vezujemo za potpis, čim vidimo, kao što je u ovom slučaju MUP, mislimo to je sigurno to, ali ne mora da znači", kaže Milinković.

Ukoliko vam stigne imejl sa sumnjivim sadržajem, obrišite ga. Ako ste slučajno otvorili link, ili dodatak, obratite se stručnoj osobi koja će vam računar očististi od neželjenih programa, zatim prijavite Tužilaštvu ili odeljenju MUP-a za visokotehnološki kriminal, kažu u Republičkom javnom tužilaštvu.

Autor: