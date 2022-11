U Leposaviću predstavljena knjiga "Morački jasnovidac"

U Leposaviću je sinoć, uz blagoslov Vladike Teodosija, održana promocija knjige „Morački jasnovidac“. U knjizi se nalaze intervjui sa blaženopočivšim mitropolitom Amfilohijem Radovićem, autora Perice Đakovića.

Autor knjige, nakon sinoćnje promocije je za Kosovo onlajn rekao da je oduševljen ovdašnjom publikom i time kako je knjiga prihvaćena.

„Bilo je zaista veličanstveno. Pomislio sam kad je mitropolit u ono vreme mogao dolaziti na Kosovo zašto ne bismo i mi. Nakon promocije u kripti hrama Svetog Save u Beogradu pre dva dana, odlučili smo da posetimo Kosovo i Metohiju“, kaže Đaković.

Đaković kaže da je ova knjiga nastala povodom obeležavanja 40 godina njegovog rada u novinarstvu.

„Neki ljudi su me nagovarali da to bude knjiga o mom radu. Rekao sam da je to slavoljublje i da imam nešto drugo, prijatelj me je pitao što ne napravimo knjigu intervjua sa mitropolitom Amfilohijem, jer sam imao najviše intervjua sa njim i tako je i bilo. Kada sam završio, odneo sam je u hram i položio knjigu na njegov grob i rekao ovoj knjizi je ovde mesto. To je njegova knjiga a ja sam bio samo tu da provedem kroz te priče", rekao je Đaković.

Dodaje da je knjiga je autentična, tačnije intervjui koji su iz video materijala prevođeni u pisanu reč su originalni i trudili su se da to tako i bude.

„Prevođenje je trajalo sedam meseci i trudili smo se da sve bude autentično. Da je mitropolit živ, on bi autorizovao knjigu, a pošto ne postoji autorizacija, onda sam rekao neka bude od slova do slova onako kako je govorio. Kada sam uzeo ovu knjigu u ruke, shvatio sam da je ona nešto više od svega ovog što sam do sada radio. Knjiga je izašla u septembru ove godine. Nadam se da će nova knjiga izaći za Božić“, zaključio je Đaković.

Istakao je da mu zadovoljstvo pričinjava i činjenica da su obišli i gradove u Crnoj Gori, a nakon Leposavića posetiće i Severnu Mitrovicu i Gračanicu.

O knjizi je još govorio i književnik Budimir Dubak a u programu je učestvovao i dečiji hor Hrama Svetog Vasilija Ostroškog kao i jerej Milutin Popadić.