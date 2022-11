'NIKO OD RODITELJA NIJE POZVAO DA PITA KAKO JE MOM SINU' Majka OČAJNA nakon vršnjačkog nasilja u Vranju: Ti ljudi za mene nemaju obraza!

Aleksin zakon još uvek nije donet, a izgleda da je preko potreban. U prilog tome govori i nedavni slučaj brutalnog vršnjačkog nasilja.

U Vranju u dečijoj igraonici, grupa dece je krvnički pretukla osmogodišnjeg dečaka koji se posle toga žalio na mučninu i glavobolju. O ovom nemilom događaju govorila je u emisiji Puls Srbije majkla pretučenog dečaka Jelena Đorđević.

- Svestan je svega što mu se desilo. To se ne može izbrisati gumicom, nije to domaći zadatak. Pribrao se malo, ali zaista nije sve jedno - rekla je Đorđevć.

Na pitanje šta je bio povod za nasilje prema njenom sinu ona je prepričala njegove reči:

- Ja sam ga to, naravno, pitala i on je rekao "mama ja sam njega slučajno u jednoj igri sapleo i tri puta sam mu se izvinio. On nije hteo da prihvati izvinjenje." Posle ste videli šta se desilo. Ono je bio čopor kučića mada mislim da ni kučići tako ne napadaju.

Đoređević smatra da roditelji dece koja su tukla njenog sina nisu reagovali na adekvatan način:

- Ti roditelji su doktori, profesori, nastavnici. Oni za mene nemaju obraza. Niko me nije pozvao da pita kako je moje dete i kako se ja osećam. To nisu ljudi od krivi i mesa.

Majka pretučenog dečaka tvrdi da je sve počelo u prvom razredu kada su ga njegovi vršnjaci oslovljavali sa bucko i debeljucko.

- Ja sam mu rekla, nema to veze, ne obraćaj pažnju, a kad se to nastavilo rekla sam mu da i on njima kaže nešto slično. Dolazio je kući sa masnicama ispod oka. Učiteljica je govorila da će se to rešiti na nivou škole i nije preuzela ništa - rekla je Đorđević.

